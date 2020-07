El presidente de Aena, Maurici Lucena, se ha mostrado pesimista este miércoles respecto al incierto futuro del sector aéreo español, al que liga profundamente no solo al turismo extranjero durante este verano, sino a las restricciones a la movilidad en España, que en los últimos días se han multiplicado a la par que se reproducen los rebrotes en todas las comunidades. "Hasta que no haya una vacuna o un tratamiento habrá restricciones a la movilidad, lo que afectará directamente a los vuelos", ha apuntado, durante un webinar organizado por Hotusa bajo el lema 'Salvemos el turismo'.

Y es que el sector aéreo no es ajeno a una realidad preocupante: en los últimos días, todas las comunidades autónomas han vivido algún rebrote, provocando la restricción de la movilidad en clave local, como en el caso de la localidad gallega de A Mariña; o a nivel regional, como el caso de varias provincias catalanas que el Govern ha puesto en cuarentena en plena disputa de soberanía con la Administración central. Solo este miércoles el número de contagios por coronavirus ha vuelvo a dispararse alarmantemente hasta los 390 en todo el territorio nacional.

Los últimos datos de que dispone Aena tampoco son tranquilizadores: en lo que llevamos de julio, hay "aproximadamente un 20% del volumen" de tráfico aéreo respecto al mismo período de 2019, tal y como ha explicado Lucena, que ha apuntado que ha reconocido que "no es mucho, pero es mejor que ese 1% que vivimos en abril". Además, ha insistido en que "la recuperación no va a ser nada fácil", fechando incluso en "varios años" el tiempo necesario para volver a los niveles precoronavirus. Una situación que no deja de ser sorprendente, dado el peso del turismo en el PIB de España: "Esta es la primera vez en la historia que se va a producir un desfase entre la recuperación económica y del turismo... Antes era el turismo el vector de la recuperación".

"Es una crisis tan inédita y tan profunda que no contamos con un manual de instrucciones para diseñar buenas medidas de política económica", ha añadido Lucena, que considera que la consecuencia más inmediata es que "las líneas aéreas [en referencia directa a Iberia] y los actores del turismo van a tener un menor tamaño en los próximos meses o años, y eso va a afectar también a la demanda de los vuelos". A todo ello, le suma un factor que está condicionando el consumo en todos los sectores, no solo el aéreo: el psicológico. "El miedo está presidiendo las decisiones de las empresas y las familias", ha añadido.

Josep Piqué: "Depender tanto del turismo no es un problema"

En el webinar también ha participado el exministro en la era Aznar y economista Josep Piqué, quien ha resumido el problema económico que se avecina desde un punto de vista menos sectorial. "Estamos en una situación inédita, ante un shock de oferta simultáneo a un shock de demanda. Durante unos meses, no se han podido producir buena parte de los PIB de cada país. Más allá del teletrabajo, que va a seguir siendo indispensable, hay sectores como el de los viajes que prácticamente han desaparecido", ha señalado.

Por eso, el exministro del PP ha aplaudido la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en la etapa inicial de la crisis. "La medida más importante que se ha tomado es la de los ERTE, que es necesario prorrogar en el tiempo para evitar que se queden cortos. [...] Es preferible que sobre a que falte", ha apuntado Piqué, que también ha querido dejar claro que "depender tanto del turismo no es un problema y nunca lo ha sido. Siempre que hemos estado en una crisis hemos salido gracias al comercio exterior y al turismo".