Hollywood, Netflix, HBO... El mayor sastre del cine y la TV está en Algete. 

Veintidós años después de Gladiator, el actor Joaquin Phoenix y el director Ridley Scott vuelven a reunirse en Napoleón. Una producción que se estrenará a finales de año o a principios de 2023 en Apple Tv. La ropa con la que el actor norteamericano viste como el general corso está confeccionada en un pequeño pueblo de 20.000 habitantes al noreste de Madrid. Algete. Y lleva la firma de Peris Costumes. No en vano han proporcionado cerca de 6.000 trajes para esta producción. Y como el biopic de Napoleón podemos hablar de Dune, The Crown, Balenciaga, El zorro, Gambito de Dama, Peaky Blinders, Mulan, The Bridgerton, Vikingos, Piratas del Caribe, Marco Polo, El buen patrón, La casa de papel, Amar en tiempos de guerra, Cuéntame cómo pasó…

Peris Costumes, fundada en 1856 en Valencia, es en la actualidad la mayor compañía del mundo en alquiler y confección de vestuario para cine, teatro y televisión. “En estos momentos poca gente se plantea hacer una producción sin contar con el equipo de Peris Costumes”, cuenta el CEO y el hombre que refundó y lanzó internacionalmente la empresa a partir de 2013, Javier Toledo. “Antes, apenas éramos una alternativa”. Ahora, cuando alguna de las ‘majors’ de la meca del cine se plantea comenzar una película lo primero que hace es girar su vista hacia esta empresa española. Lo mismo Netflix, Amazon Prime, Disney, HBO, Hulu, SKY, Movistar... O cualquiera de las plataformas especializadas en series televisivas. Uno de sus últimos éxitos de Peris Costumes, la colaboración con la macroproducción Cruella, ganadora del Óscar al mejor vestuario en 2022.

En 2021, Peris Costumes participó en 800 producciones de todo el mundo y este año alcanzará las 1.000. La empresa, con sede central en Algete, donde cuenta con un espacio de 22.500 metros cuadrados, tiene presencia física en trece países, además de España, Portugal, Hungría, México, Francia, Alemania, República Checa, Reino Unido, Bélgica, Rumanía, Polonia, Italia y Austria, y próximamente en Eslovaquia; cuenta con casi 300 empleados, 88 de ellos en España, y tiene un stock almacenado de “más de 11 millones” de piezas entre ropa, zapatos, joyas, utillaje diverso... “En este negocio es vital hacerte con ropa y utillaje de todas las épocas, cuanto más mejor, y comprar producciones enteras que luego puedas reutilizar y adaptar. Pero comprar también en tiendas, sastrerías, mercadillos... Ese es el camino para crecer. Comprar ropa, zapatos... Aunque a veces no es posible comprar y tienes que confeccionar”, cuenta Myriam Wais, del departamento de marketing de Peris Costumes. Una compañía que cuenta con una inversión cercana a los 45 millones de de euros, en la que en 2020 el fondo GPF Capital entró con una participación del 50% y que en 2021 facturó 23 millones de euros, el 80% en exportación. “El objetivo para este año es seguir creciendo”, explican a La Información desde la empresa.

Cuando en 2013 Javier Toledo compró la sastrería valenciana Peris Costumes, fundada en 1856 y especializada en vestuario para cine y teatro -la empresa ya había participado en producciones rodadas en España como El último cuplé (1957), Espartaco (1960), El Cid (1961), Lawrence de Arabia (1962), Por un puñado de dólares (1964) y Doctor Zhivago (1965), entre otras)- tuvo una visión, internacionalizó la empresa y la preparó para el ‘boom’ de la producción audiovisual. Para el tiempo de las series. “Una serie tiene 10 veces más de presupuesto que una película”, dice Javier Toledo. “Cuando empezamos en esto, los actores y directores de prestigio no querían hacer televisión y ahora no hay un actor o director famoso que no haya hecho una serie. Nosotros estábamos preparados cuando las producciones comenzaron a multiplicarse”, dice y eso “que era una época complicada porque salíamos de la crisis inmobiliaria y financiera y era complicado que las entidades te financiasen para algo relacionado con el cine, la tv y el espectáculo”. Por ello, repiten en la compañía, “cuando un figurinista comienza con una producción ya sabe que Peris es una de las casas que tiene que visitar sí o sí. En España, por supuesto, pero también en Europa y en el todo el mundo”.

“Estamos en casi todos los ‘exitazos’ de Netflix, de HBO... Y eso es fruto del trabajo y la constancia”. El trabajo, también, de una serie de oficios artesanos, “que ya se están perdiendo”. Sastres, patronistas, zapateros, joyeros... “Aquí cosemos”, explican, “pero a veces hay que coser como se hacía en el siglo XVIII o confeccionar calzado del siglo XIX... Y eso requiere verdaderos y verdaderas ‘artistas’. Un personal muy especializado, que a veces nos es complicado encontrar”, explican en Peris Costumes.

Imagen de la sastrería de Peris Costumes en Algete, Madrid. Peris Costumes

Cuando un figurinista con un proyecto de producción llega a la sede central de Peris en Algete y dice qué quiere, la maquinaria se pone en marcha para “poder darle lo que él quiere y dejar las cosas solucionadas en los dos o tres

días que puede estar aquí”. Porque “tenemos talleres internos y externos, talleres de zapatería, tenemos lavandería, tintorería, taller de guarniocionería... Intentamos tener todo en el mismo sitio para que así, la producción sea más fácil para el figurinista. La clave es el 'know-how' que tienen los profesionales del grupo y, sobre todo, los millones de piezas de vestuario que tenemos. Eso es lo que nos da la ventaja competitiva".

Javier Toledo, el dueño de Peris Costumes Peris Costumes

Empujada por el éxito, Peris Costumes, el ‘armario’ del cine y la TV, acaba de hacerse hace apenas unas semanas con la empresa alemana Wellenstein Fundus, con sede en Berlín, por una cantidad que se aproxima a los 5 millones de euros. Además, en el equipo directivo de Peris, con su CEO Javier Toledo a la cabeza, son conscientes de que en la tercera década del siglo XXI la supervivencia y el éxito de toda compañía que se precie pasa por la digitalización. Así, han creado la división Peris Digital Service, con la que crean activos digitales de ropa de última generación para producciones virtuales, incluidas películas, series, televisión, publicidad, videojuegos y otras industrias como la del metaverso. Peris ya tiene entre su oferta la del alquiler de vestuario digital. De hecho, Peris Costumes ya ha particapado en la creación del ‘vestuario’ para un videojuego. Las estrellas del séptimo arte se visten en Algete. Allí está Peris Costumes, la ‘máquina de coser’ del cine y la tele.