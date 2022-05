McDonald's abandona Rusia y pone a la venta todo su negocio tras tres décadas. 

El grupo McDonald's pone fin a su actividad en Rusia por la guerra y anuncia un proceso para vender el negocio en todo el país, según afirmó la cadena de restaurantes en un comunicado publicado por medios en Estados Unidos. "La crisis humanitaria provocada por la guerra en Ucrania y el entorno impredecible para operar allí han llevado a McDonald's a concluir que el negocio en Rusia ya no es sostenible, ni es consistente con los valores de McDonald's", dijo en un comunicado la compañia. El director ejecutivo, Chris Kempczinski, señaló en la nota que estaba orgulloso de los más de 60.000 trabajadores empleados en Rusia y que la decisión fue "extremadamente difícil", pero que su "compromiso" con sus valores significa que ya no pueden mantenerse allí.

La partida tiene un gran peso simbólico y económico porque la cadena de comida rápida fue una de las primeras marcas occidentales en establecerse cuando abrió una sucursal en Moscú en 1990, justo antes de la caída de la Unión Soviética y poco después de que fuera demolido el muro de Berlín, por lo que se constituyó en todo un símbolo del fin de la Guerra Fría. El pasado 8 de marzo McDonald's ya anunció que cesaba temporalmente su negocio en Rusia y que cerraba temporalmente sus alrededor de 850 restaurantes tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania, pero hasta este momento ha estado manteniendo y pagando a sus trabajadores allí. “Este es un tema complicado que no tiene precedentes y tiene profundas consecuencias”, ha dicho Chris Kempczinski en un mensaje a las franquicias, empleados y proveedores obtenido por The New York Times. McDonald's (MCD) indicó que a sus empleados se les seguirá pagando hasta que se cierre la transacción y que "mantendrán el empleo con cualquier comprador potencial".

La decisión va en línea con la de Renault, cuyo consejo de administración ha aprobado por unanimidad la venta de su filial rusa al Ayuntamiento de Moscú y la participación mayoritaria que tenía en el fabricante Avtovaz a un organismo estatal ruso, aunque se reserva el derecho de recomprarlo durante los próximos seis años. Esa posibilidad de recuperar de nuevo el control de Avtovaz, donde disponía de un 67,69% del capital, y que ahora queda en manos del Instituto Central de Investigación y Desarrollo de Automóviles y Motores (NAMI), está contemplada "en ciertos periodos" durante esos seis años en el acuerdo de cesión.

El grupo automovilístico francés hizo notar en un comunicado que, como lo había avanzado el 23 de marzo cuando suspendió sus actividades en Rusia -que era su segundo mercado en importancia después de Francia- por culpa de la invasión de Ucrania, incorporará en sus cuentas un ajuste correspondiente al valor de esos activos. A fecha del 31 de diciembre de 2021, esos activos estaban valorados en 2.195 millones de euros estaban valorados en 2.195 millones de euros. En julio, cuando se presenten los resultados del primer semestre se conocerá la cifra del valor ajustado a la fecha de la cesión.