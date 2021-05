Pese a las restricciones a la movilidad impuestas durante los tres primeros meses del año como consecuencia de la crisis sanitaria, Mediamarkt batió sus propias marcas en España. La compañía de referencia de la distribución electrónica de consumo incrementó sus ingresos durante un periodo en el que gran parte del sector retail siguió notando los efectos de la pandemia. En paralelo, la compañía selló la compra del negocio de Worten en el país tras adquirir la mayoría de sus tiendas.

De acuerdo a la documentación consultada y remitida a inversores por parte del gigante alemán Ceconomy, la división española de Mediamarkt facturó 77 millones más que durante los tres primeros meses de 2020, periodo en el que la crisis del coronavirus únicamente se hizo notar en las dos últimas semanas de marzo, cuando se decretó el estado de alarma. Así, Mediamarkt España anotó 492 millones de ingresos, un 18% más que en el mismo periodo del año anterior (415 millones de euros).

La filial española, cuya sede está en Barcelona (Cataluña) desde hace más de diez años, presume de números frente al resto de divisiones en Europa. Las cifras cosechadas le dejan por encima del negocio alemán, que anotó una caída a doble dígito (-22%), al cerrar gran parte de sus establecimientos. Pese al subidón de España, fue otro país del sur de Europa de Ceconomy, Italia, el que registró un mayor boom de su negocio (+30% en ingresos).

La compañía de distribución explicó además que no cerró ninguno de sus 89 establecimientos de manera permanente, sino que optó por no abrir determinados puntos de venta -no concreta datos al respecto- solo durante fines de semana concretos y de manera muy puntual. A nivel laboral, fuentes de la compañía explican a La Información que ningún empleado está afectado por Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE) desde el final del primer estado de alarma.

Aun así, la compañía cuyo consejero delegado es Ferran Reverter, quien empezó a trabajar en una tienda de Mediamarkt en Barcelona hace aproximadamente 20 años, sigue siendo escéptica por la situación que atraviesa España. Sin ir más lejos, en la documentación consultada asegura que el país es uno de los enclaves de Europa con una mayor tasa de desempleo, a la vez que lamenta algunas de las restricciones sanitarias.

La crítica es compartida por el resto de players. La patronal Anged, en la que además de Mediamarkt se incluyen compañías como Ikea o El Corte Inglés, lamentó a principios de año la situación vivida. Aunque la llegada de la vacuna había mejorado ligeramente la confianza de los consumidores, la realidad seguía marcada por el fuerte impacto de los contagios y sus consiguientes restricciones. Estas limitaciones al comercio fueron aplicadas por varias comunidades autónomas, como las fijadas en noviembre por Cataluña, Asturias y Castilla y León. La situación se extendió en enero a Baleares, Extremadura y de nuevo Cataluña y Castilla y León.

Mediamarkt alcanza las 106 tiendas y saca ventaja a Fnac

El primer trimestre del año (el segundo de Mediamarkt, porque cierra su año fiscal en septiembre) se selló con la adquisición de la mayoría del negocio de Worten en España. La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) dio luz verde a la operación a finales de abril, a la vez que la compañía reformaba las tiendas para rebautizarlas con el nuevo nombre y ponerlas a disposición del público.

La previsión es que esta operación dote de mayor tamaño a la compañía con sede en Ingolstadt, a 70 kilómetros de Múnich. La compra de 17 establecimientos de Worten, propiedad del gigante luso Sonae, permitirá a Mediamarkt aumentar su superficie comercial entre un 8 y un 9% y aumentará su plantilla hasta las 7.000 personas. La superficie comercial es ya de 230.000 metros cuadrados.

El proceso de aperturas, que ha provocado que Mediamarkt aterrice en zonas de España hasta ahora inexploradas, se ha llevado a cabo de manera gradual. Las primeras inauguraciones llegaron a principios de abril en Cataluña y continuó a finales de abril en Andalucía.

Mediamarkt cerró la compra de 17 tiendas Worten en España a finales de abril

Hay que apuntar que el formato de las nuevas tiendas adquiridas es muy diverso. Algunos de ellos, como el que Worten utiliza en Sevilla, situada en el centro comercial AireSur, es novedoso para la firma, por lo que la propia Mediamarkt estudiará cómo implantar su fórmula posteriormente en las principales ciudades españolas en las que está presente.

Esta adquisición dota de mayor tamaño a Mediamarkt respecto al resto de rivales, como Fnac. La empresa francesa también especializada en la venta de artículos electrónicos, ordenadores, artículos fotográficos, libros, música y vídeo cuenta con 85 establecimientos sumando sus cinco formatos (Traditional, Suburban, Travel, Proximity y Connect) e incluyendo el número de tiendas en Portugal. En España, de acuerdo a la propia compañía, las ventas se vieron impulsadas por el buen comportamiento de los productos tecnológicos relacionados con el teletrabajo; los productos y servicios editoriales bajaron.