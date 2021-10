ING, Openbank, Bankinter... Estos son los mejores bancos de España en 2021

ING ha revalidado su título como mejor banco de España por segundo año consecutivo. La entidad naranja ha sido elegida como la mejor de nuestro país, según los resultados de los Premios HelpMyCash 2021, en los que han participado más de mil encuestados. La medalla de plata ha ido a parar a manos de Openbank y la de bronce, a Bankinter.

El banco neerlandés ha obtenido una nota media, de acuerdo con las valoraciones otorgadas por sus clientes, de 4,4 sobre cinco, mientras que la filial online del Santander ha conseguido un 4,1. Bankinter se ha quedado ligeramente por detrás al lograr una puntuación de 4,05.

A pesar del contexto actual, marcado por el incremento generalizado de las comisiones de mantenimiento de las cuentas corrientes, unos tipos de interés en mínimos históricos y la pandemia, el sector bancario aprueba, aunque su imagen se ha visto dañada de un año para el otro. Si en 2020 la nota media que obtenía el sector era de 3,8 puntos, en 2021 la valoración cae hasta los 3,6 puntos.

BBVA destaca entre los grandes bancos

Los principales bancos de España se han situado en la zona central de la clasificación, al igual que el pasado año. BBVA ha obtenido una nota de 3,8 puntos, mientras que el Santander ha sido la entidad peor valorada de este grupo, con una nota de 3,1. Entre medias se han situado Banco Sabadell (3,5), Bankia (3,3) y CaixaBank (3,2).

De todas las entidades analizadas, la presidida por Ana Botín ha sido la que se ha anotado un mayor descenso interanual. En concreto, ha perdido cinco décimas con respecto al pasado año, lo que la ha convertido en la entidad cuya imagen se ha degradado más en los últimos meses, coincidiendo con el adiós de la Cuenta 123 y la puesta en marcha de Santander One, según los resultados de la última edición de los Premios HelpMyCash.

Un tercio de los clientes descontentos por la gestión de la pandemia

Cuatro de cada diez españoles (el 44%) considera que la banca ha estado a la altura durante la pandemia del coronavirus y ha aprobado las medidas suficientes para apoyar a sus clientes, mientras que un 30% opina todo lo contrario.

La valoración que hacen los españoles de cómo han gestionado sus bancos la crisis sanitaria ha empeorado notablemente de un año para el otro. En 2020, cuando el sector lanzó la mayoría de las ayudas, el 56% de los españoles consideraba que los bancos habían lanzado las medidas suficientes y solo el 24% opinaba que no. Pero ahora que muchas de esas ayudas han desaparecido, como la posibilidad de sacar dinero de muchos más cajeros de lo habitual o las moratorias de las deudas, la valoración ha empeorado.

La opinión difiere mucho entre aquellos que sí han necesitado la ayuda de la banca durante la pandemia y aquellos que no. Así, mientras que los consumidores que sí han necesitado el apoyo de sus bancos y consideran que no se han aprobado las medidas suficientes otorgan a la banca una nota de 2,4 en su gestión del coronavirus, los que no necesitaban ayuda y creen que sí se han aprobado las medidas suficientes le otorgan un 4,3. Bankinter se ha convertido en la entidad que más ha apoyado a sus clientes durante la pandemia del coronavirus, según los más de mil encuestados por HelpMyCash. Por detrás se han situado ING y BBVA.

La banca online, la que tiene los mejores productos

ING también se ha alzado como la entidad que cobra menos comisiones. Parece ser que la medida de penalizar a los titulares de la Cuenta Naranja que tengan 30.000 euros o más y que no hayan domiciliado sus ingresos en la entidad con una comisión mensual de 10 euros al mes no le ha pasado factura. La entidad naranja también es la que tiene las mejores cuentas, tarjetas, préstamos, productos de inversión e hipotecas. En el caso de los préstamos para la adquisición de viviendas, el premio lo comparte con Kutxabank, de acuerdo con los resultados de los Premios HelpMyCash.

Por otra parte, Openbank se ha convertido en el banco con la mejor atención al cliente, la mejor operativa online y el que da acceso a una mejor red de cajeros gratuitos. La filial del Santander también ha sido escogida como el banco más innovador por los internautas. También se ha llevado el distintivo de banco más transparente, junto con ING.

La fidelidad de los clientes, una asignatura pendiente

La mayoría de los españoles estarían dispuestos a cambiar de banco en los próximos tres meses, mientras que únicamente el 44% le sería fiel a su entidad.

ING es la entidad con los clientes más fieles, ya que el 68% de sus usuarios no cambiarían de banco. Le sigue Openbank con un 51% de clientes que no abandonarían la entidad y Bankinter, con un 46%. Por el contrario, Ibercaja, Banco Santander y Liberbank son las entidades con más clientes dispuestos a irse.

La infidelidad bancaria es mayor entre los más jóvenes, principalmente entre los que tienen de 26 a 35 años. Según el estudio de HelpMyCash, el hecho de que muchos clientes en esta franja de edad estén poco vinculados con su banco (no tengan hipotecas, por ejemplo) y, a su vez, tengan menos inconvenientes en trasladarse a la banca online y los bancos fintech es un hándicap para las entidades de toda la vida.

Pagar menos comisiones y conseguir más rentabilidad son los principales motivos para cambiar de banco, algo que va en sintonía con el hecho de que la banca haya aumentado considerablemente el precio de sus cuentas corrientes y de que los depósitos sean los productos peor valorados por los clientes, cuya rentabilidad media roza el cero por ciento.