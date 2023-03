Meliá abre su segundo hotel en Malasia y alcanzará los 42 alojamientos en Asia

Meliá Hotels International abrirá su segundo hotel en Malasia, donde lleva presente desde 1990 con el Meliá Kuala Lumpur, situado en pleno centro de la urbe. El hotel Kuala Lumpur Chera de la marca INNSide by Meliá, esta ubicado en una zona de la capital popular por sus restaurantes y locales de ocio, dispone de 238 habitaciones y abre sus puertas la próxima semana.

42 hoteles operativos

La cadena hotelera con sede central en Mallorca ha indicado que la apertura del hotel INNSIDE by Meliá Kuala Lumpur Cheras es un nuevo paso en la expansión en Asia, donde cuenta con 42 hoteles operativos y tiene en marcha más de una decena de proyectos. La compañía ha destacado la expansión internacional, su marca INNSiDE by Meliá que, con hoteles como el INNSiDE Yogyakarta (Indonesia) ya operativos, y la inauguración el próximo julio del INNSiDE by Meliá Bangkok Sukhumvit hotel, de 208 habitaciones.

Fundada en 1956 en Palma de Mallorca (España), Meliá Hotels International cuenta con más de 380 hoteles abiertos o en proceso de apertura en unos 40 países bajo las marcas Gran Meliá Hotels & Resorts, Paradisus by Meliá, ME by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, INNSiDE by Meliá, Sol by Meliá y TRYP by Wyndham.