Meliá abre al 60% a la espera de la luz verde de Reino Unido a toda España

Las hoteleras españolas se juegan mucho este verano. El acelerón del proceso de vacunación y el fin progresivo de las restricciones han llenado de esperanzas a las grandes compañías del sector turístico, que quieren fiar la campaña estival a los destinos vacacionales. Con ese objetivo, Meliá Hotels, primera hotelera española por volumen de negocio, ha decidido mantener abierto ya el 60% de la red de hoteles en España a la espera de recibir la luz verde por parte del Gobierno de Reino Unido para todo el país.

De acuerdo a fuentes de la cadena dirigida por la familia Escarrer, el porcentaje de apertura de Meliá en sus 14 países rozaría el 70% (222 hoteles abiertos de 317), representando España un tercio de ellos con 86 establecimientos abiertos a los viajeros. El objetivo es aumentar esta oferta a final de año hasta en cuarenta hoteles más, lo que llevaría a la compañía a alcanzar un 85% de apertura en el mercado nacional. Ahora mismo, los destinos que más están aprovechando el boom de la vacunación -más de la mitad de la población ha recibido, al menos, una dosis- son los vacacionales, los que más rápido se recuperan en esta época del año.

Así, se están registrando buenos datos en las Islas Baleares (19 hoteles abiertos), Canarias (10), la costa de Andalucía (10) y la Comunidad Valenciana (6), lugares donde la tasa de apertura supera la media nacional. No obstante, la compañía sigue atenta a poder abrir en grandes ciudades para viajeros de ocio y negocios, aunque reconoce que este segmento podría tardar todavía un tiempo en comenzar a recuperarse de manera firme.

Reino Unido no ha colocado a las Islas Canarias bajo su semáforo verde

La tasa de ocupación está siendo distinta en función de la exposición al mercado británico, que todavía no ha dado luz verde a todo el territorio nacional. A falta de la próxima revisión, que no llegará hasta dentro de dos semanas, el visto bueno a viajeros de Reino Unido, principal país emisor para España, ha llegado para las Islas Baleares pero no para las Islas Canarias por los malos datos epidemiológicos de Tenerife. Hay que recordar que la medida no supone una prohibición a viajar, pero sí desincentiva las reservas, porque obliga a quienes llegan al archipiélago a someterse a cuarentena al volver a casa. Esto se ha traducido negativamente en destinos como Baleares y Benidorm, donde el nivel de reservas se sitúa todavía un 60% por debajo respecto a 2019. La decisión del gobierno de Boris Johnson ha provocado que los viajeros del país registren "más cancelaciones que emisiones", indican fuentes de Meliá.

A la espera de nuevos resultados

Queda por ver la evolución en los próximos meses y si en la nueva revisión del Ejecutivo británico toda España pasa a estar bajo el semáforo verde. De momento, la reciente autorización hacia Baleares ha provocado que el gap de reservas respecto a 2019 se reduzca. Para muestra, en un solo día tras el anuncio Meliá vendió en la región lo mismo que en 10 días de 2019 en dicho enclave.

Otra incógnita por resolver es cómo impactará la política de aperturas de Meliá en sus cuentas. La compañía notificó en mayo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que había perdido 131 millones hasta marzo y había anotado ingresos por valor de 76,3 millones, una caída del 73% respecto al mismo periodo del año anterior. No obstante, las previsiones no son tan malas como las anteriores, pues el propio Escarrer explicó en la posterior junta general de accionistas que esperaba iniciar la campaña estival con resultado de explotación (ebitda) positivo por primera vez en quince meses. "Estamos en la antesala de la recuperación", afirmó el consejero delegado y vicepresidente de Meliá.

Este verano es la gran oportunidad de las compañías hoteleras de resarcirse del golpe que la pandemia ha asestado durante más de un año a su negocio. Pese a que los datos del mercado vaticinan una mejor ocupación, no se sabe si el repunte de la demanda se traducirá en mayores ingresos o si, por el contrario, se desatará una guerra de precios que alejará la recuperación. Desde Exceltur avanzaron que para el segundo trimestre de 2021 se registrarán caídas más moderadas de la actividad. "No será antes del verano cuando se produzca una gradual reactivación y recuperación de la actividad turística en España, primero la demanda interna y posteriormente la externa, sujeto a los niveles de confianza", afirmó la consultora de referencia española en el ámbito turístico.