Meliá lanza la marca Falcon's Resorts y abrirá un nuevo complejo en Tenerife

La cadena hotelera internacional Meliá Hotels, en asociación con la empresa Falcon's Beyond, dedicada al desarrollo de conceptos de entretenimiento, ha lanzado una nueva marca de hoteles que llevará el nombre de "Falcon's Resorts by Meliá" y que tendrá presencia en Tenerife a partir de 2024, además de ampliarse a otros destinos. Esta nueva enseña ofrecerá resorts 'todo incluido' y tras debutar en República Dominicana, ambas compañías han mostrado su interés en expandir el concepto a los principales destinos turísticos del mundo.

Entre las próximas aperturas ya anunciadas por la compañía se encuentran Tenerife, cuya apertura está programada para 2024, y Playa del Carmen (México), programada para 2025. La nueva firma debuta en Punta Cana (República Dominicana) con su primer hotel que forma parte de una inversión de 350 millones de dólares (345 millones de euros) dedicada a crear destinos turísticos donde la hostelería se combina con el ocio y el entretenimiento.

Este destino se formará a través de tres proyectos, siendo el primero el hotel Falcon's Resort by Meliá - All Suites Punta Cana, que se construirá a partir de la transformación de dos de los hoteles de Meliá en la localidad caribeña: el Paradisus Gran Cana y The Reserve at Paradisus Palma Real, que suman 622 habitaciones. La primera fase espera estar terminada para finales de año, convirtiendo el actual Paradisus Gran Cana es un resort 'todo incluido', mientras que la segunda fase, que transformará The Reserve en Paradisus Palma Real, se llevará a cabo en 2023.

Los otros dos proyectos son el parque temático Katmandu Park - Punta Cana, cuya apertura está prevista para diciembre de 2022; y Falcon's Central - Punta Cana, un exclusivo espacio comercial, gastronómico y de entretenimiento actualmente en desarrollo. El consejero delegado de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, ha destacado que su asociación con Falcon's es "una gran oportunidad" para ofrecer una experiencia vacacional "diferente", que "incorporará elementos y tecnologías de entretenimiento inmersivos e interactivos creando una experiencia vacacional nunca vista".

Con más de 60 años de historia, Meliá Hotels International cuenta con presencia en 330 hoteles a lo largo de 36 países, con especial presencia en España, Latinoamérica, Europa y Asia. La nueva insignia será la 12ª de la cadena hotelera, que con su nueva asociación consolida su aspiración de posicionarse entre los primeros grupos hoteleros del mundo en el segmento medio y alto. Durante los primeros seis meses de 2022, la matriz consiguió recuperar beneficios tras dos años de cierre de fronteras y limitaciones al turismo y al transporte, para registrar ganancias por 163 millones, mejorando rentabilidad e ingresando un total de 741 millones.