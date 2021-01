Mercadona, Carrefour, Alcampo y Día encabezan el 'retail' de supermercados.

Ni la Covid ni Filomena... Los supermercados resisten a la crisis económica y se posicionan como un activo atractivo y seguro para los inversores. El grupo de distribución francés Carrefour y el canadiense Couche-Tard anunciaron este sábado que abandonan su proyecto de fusión, pero la tentativa encendió las alarmas de posibles operaciones en este sector para 2021. Las consecuencias del movimiento no hubieran afectado solo a Francia, ya que Carrefour es la segunda cadena con más superficie comercial en España, después de Mercadona. Los 'gigantes' del sector deben estar atentos a los posibles cambios de mando en la industria.

Mercadona es el líder de la industria alimentaria actualmente, con más de 1.600 puntos de ventas y una superficie de 2,4 millones de metros cuadrados, lo que representa una cuota de mercado de 15,88%. De hecho, tres de cada diez euros gastados en gran consumo termina en sus cuentas, según el informe 'El mercado de alimentación en España' de Savills Aguirre Newman. Sin embargo, estos datos podrían cambiar. La empresa vendió el año pasado más de 27 establecimientos al fondo LCN Capital Partners European Found III, a través de la fórmula 'sale and lease back', que les permite deshacerse de la propiedad del suelo pero quedarse como arrendadores. Otra noticia que augura una disminución en su exposición al ladrillo es el cierre de 100 tiendas anunciado en 2018.

Por su parte, Carrefour acapara un 12,47% de la cuota del mercado. El grupo francés ha notado una caída en las visitas a los supermercados durante los últimos año y ha puesto todos sus esfuerzos en el desarrollo del comercio de proximidad para estar lo más cerca posible de sus clientes. Para esto, la empresa ha llevado a cabo compras estratégicas, como la de 36 locales a Eroski, 22 gasolineras, ocho galerías comerciales y, la última, la adquisición de 172 supermercados de Super Sol. Estas transacciones lo colocan cada vez más cerca de la posición de Mercadona, ya que en el primer semestre de 2021, este conglomerado francés encabezará la lista de las tiendas de alimentación con más superficie en Madrid.

La presencia física de supermercados varía según regiones. Galicia es la comunidad autónoma con más tiendas en proporción a sus habitantes, con una densidad de 500 locales por cada 1.000 habitantes; seguida de Asturias y Cantabria, que alcanzan los 450 locales por cada 1.000 personas; La Rioja llega a los 400 junto a la Comunidad Valenciana y Navarra; Andalucía, Extremadura, Islas Canarias, País Vasco, Castilla y León, y Aragón se mantienen en las 350 tiendas por cada 1.000 ciudadanos. Del otro lado están Ceuta, con una densidad de 250 locales por cada 1.000 habitantes y Melilla, con una de 200.

El comercio online fue el salvavidas de varios sectores, como la moda, durante la pandemia pero el sector alimenticio se resiste a la tendencia creciente de las compras a través del ordenador. La penetración de este canal en los supermercados es residual. Las transacciones online en supermercados solo representaron un 2,4% del total de ventas, una cifra por debajo de la registrada en otros países como Reino Unido (7,6%) y Francia (6,2%), de acuerdo con la firma Kantar.

La superficie que acapara la logística de la alimentación en España asciende a los 16,6 millones de metros cuadrados y 23.701 establecimientos, según los analistas del mercado. Esta cifra incluye hipermercados, supermercados, tiendas de descuento, cash & carry, tiendas de conveniencia y tiendas especializadas. El sector logró esquivar los estragos de la Covid. De hecho, 2020 fue un año récord de inversión, con un volumen de más de 640 millones de euros, que supera en 460 millones de euros a la inversión de 2019.

El aguante del sector ante la crisis lo ha convertido en una buena opción para los inversores y las previsiones de actividad para este año son buenas. La mercancía que gestionan es un producto de primera necesidad, su funcionamiento no corre peligro de ser interrumpido por emergencias como la Covid o la borrasca Filomena, y cuentan con cash-flows seguros. La cuota de la compra 'online' seguirá creciendo, pero los españoles no dejarán de acudir a los locales físicos. Las grandes empresas trabajarán este año en mejorar el servicio ofrecido en los puntos de venta y optimizar sus procesos, pero no se prevé un freno en los planes de expansión territorial.