Mercadona sigue a la cabeza de la venta de los productos de marca blanca

El consumo de la marca blanca ha subido siete puntos en los últimos tres años (2019-2021) en España, debido a la pandemia, llegando su cuota de mercado a un 46,2%, según los datos del informe 'Marcas de distribución: Hábitos de compra, valor de marca y sostenibilidad', publicado por EAE Business School. En concreto, el 64,9% de las personas encuestadas ha confirmado que ha comprado más marca de distribuidor frente a la del fabricante durante la pandemia.

El informe señala que España es uno de los países de Europa donde la cuota de mercado de la marca blanca aumenta año tras año, observándose un incremento de 22 puntos desde el 2005 hasta 2021, aunque se estancó cerca del 40% entre los años 2013 y 2018, con leves variaciones. "En este momento, las marcas blancas están muy bien posicionadas para seguir creciendo, ya que el momento de crisis e inflación les beneficia debido a su bien reconocida relación calidad precio. Las de fabricante, por el contrario, deben explotar sus estrategias de fidelización de clientes acompañándolas de mensajes afines al cuidado y bienestar de las familias. De esta forma, seguirán reforzando su personalidad y podrán seguir innovando y mejorando su relación con los consumidores", ha explicado Álex Alegret, autor del informe y profesor de EAE Business School.

El estudio muestra que los principales productos de marca blanca que los encuestados compran son los productos de higiene del hogar (75,8%), lácteos, yogures y postres (74,5%), alimentos envasados (61,9%) y los productos de higiene personal (60,7%). Las categorías de productos en las que se prefiere consumir marca de fabricante son principalmente lácteos, yogures y postres (42,7%), productos de higiene personal (40,3%) y agua, bebidas y refrescos (39,7%).

Por cadenas de supermercados, Mercadona, con un 38,1%, lidera como la enseña preferida por los consumidores españoles, seguida de lejos por Carrefour (15,3%) y Lidl (12,03%). Sin embargo, se observa una diferencia en cuanto a que la frecuencia de Lidl, es mayor en el grupo de las mujeres (14%) y la de Mercadona algo menor (35,6%), respecto del grupo de los hombres (20,6% y 40,6%, respectivamente).

El menor número de casos de compras del hogar se produce en 'supers' regionales como Gadis (0,5%), Alimerka (0,7%) y tiendas de barrio/mercados (0,8%). En este grupo también se encuentra Aldi (0,8%).

Mientras que en medio de ambos grupos y con porcentajes del 5,7% y 6,3% de preferencia se sitúan las enseñas de Dia, Eroski y Alcampo.

El estudio señala que el principal motivo de compra en estos establecimientos es la cercanía, seguido de precio y variedad, conforme aumenta la edad se vuelve más importante el motivo de compra de cercanía al hogar de residencia.

Por otro lado, las tarjetas de fidelización con las que cuentan muchas enseñas siguen sin estar completamente extendidas siendo su penetración inferior al 60%.

"Esto se explica por la alta participación de mercado que tiene Mercadona que, siendo el líder, no tiene ningún tipo de sistema de fidelización vinculado a una tarjeta en concreto. Si al líder no le hace falta, ¿nos podemos cuestionar su utilidad? Es posible considerar que el consumidor no percibe de manera directa el beneficio de una tarjeta de fidelización", ha señalado Alegret.

Por otro lado, la sostenibilidad se ha convertido en un factor decisivo, con un 67,3%, a la hora de ejercer la compra. La medida sostenible que más se valora en las marcas blancas es la de los productos de proximidad (54,29%), seguida de la promoción de una alimentación y hábitos saludables (46,41%), la lucha contra el desperdicio (45,51%), las medidas para la producción ecológica (31,94%), la transición hacia una economía circular (23,05%) y otras medidas (2,3%).