Estos son los 40 proveedores que fabrican la cerveza de Mercadona

Desde el año pasado, Mercadona ha comenzado un proceso de transformación que pretende convertir a los interproveedores clásicos -con cláusula de exclusividad, aunque solo fabricasen un producto para la cadena de supermercados- a un modelo de proveedores con los que negocia producto a producto, a los que la compañía denomina 'totalers'. Un cambio que, sumado a la alta demanda, ha llevado a Mercadona a ampliar su gama de fabricantes de ciertos artículos. Por ejemplo, los de cerveza, que han pasado de siete a 40 en el último año.

Mercadona renueva cada cierto tiempo su lista de proveedores, como en el caso de los de bollería, una sección que se ha quedado algo huérfana tras la salida de Bimbo esta misma semana. La compañía seguirá suministrando los productos de marca blanca que le corresponden tras la compra en los últimos años de dos fábricas del antiguo grupo Siro. Ahora, la cadena de supermercados tendrá que suplir en sus lineales la ausencia del mayor productor de bollería en nuestro país.

Pero al margen de algunos conflictos puntuales como el de Bimbo, lo cierto es que Mercadona ha apostado por ampliar la gama de sus productos con mayor demanda. Y el caso de la cerveza es realmente particular: hasta el año pasado, aunque la marca blanca Steinburg era una apuesta segura, se echaban en falta algunas variedades para los más cerveceros. Por eso, y siguiendo el modelo de su vinacoteca, ha decidido ampliar con variedades de trigo, ale, doble malta, reserva, tostadas, pale Ale, IPA y, por supuesto, cervezas artesanas. A continuación, todos los proveedores de cerveza de Mercadona.

Mahou

Cervezas Mahou.

Roja o verde, cinco estrellas o clásica; Mahou es uno de los mayores proveedores de cerveza del país y en Mercadona copa buena parte del estante. Además, su labor para la recuperación de la hostelería ha sido de las más celebradas, como el haber destinado un millón de euros a la formación de jóvenes en el sector, a través de la Fundación Mahou-San Miguel.

Heineken

Es una de las marcas de cerveza más internacionales y su casquillo verde es uno de los más solicitados por los clientes de todos los supermercados. Sin embargo, la compañía acaba de anticipar pérdidas por valor de 300 millones de euros por la crisis del coronavirus.

Damm

Damm, que en el último año ha aumentado un 10% su facturación, prosigue con su proceso de transición ecológica y acaba de anunciar el fin de las anillas de plástico en su tradicional campaña de verano.

Estrella Galicia

La marca gallega es una de las que más ha crecido en los últimos años en nuestro país, llegando a facturar un récord de 561 millones de euros en 2019 y siendo una de las que más ha apoyado la recuperación económica del sector de la hostelería, como con sus miles de menús gratis en una treintena de restaurantes.

La Zaragozana

Otra de las cervezas que más éxito tienen desde hace unos años son las Ambar, que produce La Zaragozana. Este año celebra su 120 aniversario y, para celebrarlo, desde hace unos días se puede adquirir un pack exclusivo con 120 latas de cerveza.

Compañía Cervecera de Canarias

Cerveza Dorada. Compañía Cervecera de Canarias

Compañía Cervecera de Canarias está detrás de la marca Dorada y, en aras de apoyar a la hostelería de las islas tras la crisis de la Covid, ha creado una plataforma para obsequiar con productos por valor de 150.000 euros a los bares canarios.

Font Salem

Es un proveedor valenciano de todo tipo de bebidas, no solo alcohólicas, para Mercadona. De hecho, una de las últimas sensaciones de Font Salem no es una cerveza, sino una sidra -Cider Will Panther-, que en los últimos tiempos ha vendido más de 30.000 unidades al día gracias a su variedad de sabores: clásica (de manzana), fresa/lima, mora y mango/maracuyá.

Tyris

Tyris es otro fabricante valenciano de cerveza. Ofrece todo tipo de variedades artesanales, entre ellas la recién estrenada radler de limón, IPA, imperial IPA, lager...

La Sagra

Dentro de las cervezas artesanales, La Sagra es una de las que más éxito está teniendo en los últimos años. Tanto, que esta misma semana estrenaba una nueva variedad, la radler.

Arriaca

Otra de los fabricantes de cervezas artesanales que trabajan con Mercadona es Arriaca, una marca joven con distintas variedades -rubia, trigo, radler, porter, centeno, red IPA...- y que apuesta al 100% por la sostenibilidad en sus envases.

La Virgen

Cerveza La virgen. La Virgen

Pero si hay una cerveza artesana de moda -al menos, en Madrid- es La Virgen. Su modelo de negocio, basado en la experiencia de visitar sus fábricas y tomar cerveza directamente del grifo, no ha impedido que se haya colado como una de las opciones más exóticas de Mercadona.

Birra & Blues

Birra & Blues nace como un concepto de cerveza artesanal mezclado con música. Originaria de Valencia, su principal novedad es la inclusión de variedades "de autor", con nombres tan exóticos como Pumpkin Blues, Smoke My Beer o Barón Rojo.

Alegría

La fábrica de cerveza artesanal, situada en Massanassa (Valencia), posee un equipo de alta calidad que nos permite realizar cervezas alta fermentación (tipo Ale), baja fermentación (tipo Lager) o fermentación mixta, tal y como apunta la web de la compañía.

Premium Beers

Otra de las cerveceras valencianas artesanales es Premium Beers, que ofrece todo tipo de variedades exclusivas de cerveza.

Gara

Producida en Los Llanos de Aridane, esta cerveza artesanal canaria está incluida en el portfolio de Mercadona desde el año pasado.

Mulhacén

Cervezas Mulhacén. Cervezas Mulhacén

Mulhacén, original de Granada, es una de las cervezas artesanales más laureadas en los últimos años -ganó el Cresol de Oro en 2017 y 2018, como mejor cerveza artesana de esos años-.

Nazarí

Cervezas Nazarí es otra de las fabricantes de cerveza artesanal de Granada. En los últimos años se ha convertido en una habitual de los Mercadona de la zona andaluza.

Rosas

En Málaga nació hace una década otra de las productoras andaluzas artesanas más conocidas de los últimos años: Rosas. Ofrece variedades de trigo/fruta ecológica y Pale Ale.

Alma Turdetana

Alma turdetana fabrica una cerveza muy peculiar: una Golden Braggot elaborada con miel de azahar artesana del pueblo Hornachuelos (conocido por su tradición apicultora). Se condimenta además con notas de vainilla y canela naturales.

Gaitanejo

Cervezas Gaitanejo nació en el año 2014, cuando tras varios años de pruebas y recetas caseras, sus fundadores Juan e Isidro, decidieron dar el salto y realizar sus cervezas para que pudiesen ser degustadas por todo el mundo, tal y como explican en su página web. Su primera cerveza fue llamada 'Caminito del Rey', una cerveza de color caramelo en honor al entorno natural que rodea Ardales, donde se fabrica.

Domus

Cerveza Domus. Cerveza Domus

La cerveza Domus es una de las empresas de cerveza artesana pioneras en España, fue fundada en Toledo en 2007 por el maestro cervecero Fernando Campoy, comercializando en 2008 su primera cerveza: Domus Regia, una de las primeras Pale Ale del mercado nacional, según su página web.

La Salve

La Salve es una cerveza artesanal de Bilbao que, si bien reabrió en 2014, originalmente nació en 1886. Con esa tradición cervecera centenaria y sus productos modernos, se ha convertido en todo un referente en el sector en la zona norte.

15&30

15%30 presume de ser la única cerveza artesana madurada en bota de roble envinada con vino de Jerez. Su bodega está situada en el centro histórico de Jerez de la Frontera, con más de dos siglos de historia, ya que albergó una bodega de vino desde sus comienzos.

Tibidabo

Un proyecto nacido en Barcelona para hacer cervezas artesanales muy especiales. "El secreto de todas nuestras cervezas está en los lúpulos americanos. Éstos han permitido crear una cerveza más moderna, experimental y transgresora, además de aportar un toque más frutal y cítrico", según explican en su web.

Barcelona Beer Company

En la misma ciudad nació Barcelona Beer Company, otra productora de cerveza artesanal especializada en las Ale. Y tienen de todo tipo: pale ale, IPA, brown ale, mediterranean blonde ale...

Kadabra

Cervezas Kadabra. Cervezas Kadabra

En Mercadona también se puede encontrar una de las cervezas artesanas más originales que existen hoy en día: Kadabra. Radicada en León, esta cervecera distribuye principalmente en la zona norte, Madrid y Baleares.

Mica

Original de Aranda de Duero, Mica ha logrado una veintena de premios nacionales e internacionales desde su creación en 2014. Además de su sabor artesano, la empresa apuesta por la inclusión social, ya que trabaja con dos centros para personas con discapacidad, según explica en su web.

Toro

Se trata de una cerveza licenciada por el Grupo Osborne madurada con madera de barrica de Jerez Pedro Ximénez, que comercializa la citada Premium Beers bajo el nombre de Toro.

Saint-Omer

Estas cervezas se elaboran en la Brasserie Saint Omer , situada en la localidad de Saint Omer , al Norte de Francia muy cerca de la frontera belga. Como curiosidad, en los 90 fue objeto de deseo de Heineken, pero en 2008 el antiguo propietario, André Pecqueur, recuperó la propiedad de la cervecería, siendo actualmente la mayor cervecería privada de Francia.

Martens

Dentro de los fabricantes de cerveza extranjeros, también destaca Martens, fundada en 1758 en Bélgica y especialista en cerveza pale lager, con un color dorado muy claro y cuerpo ligero.

Birra Castello

Birra Castello. Birra Castello

Es un fabricante italiano de cerveza artesanal que lleva desde el año pasado operando con Mercadona. Fue fundada en 1997 en San Giorgio di Nogaro, asumiendo el control de la antigua cervecería Birra Moretti, hasta entonces en manos de una conocida empresa multinacional. Hoy en día el grupo es el primer productor de cerveza de propiedad italiana con más de 1,2 millones de hectolitros vendidos y una facturación de alrededor de 100 millones de euros.

Krombacher

Probablemente, es una de las cerveceras alemanas más conocidas del mundo y, según su página web, su historia se remonta a nada menos que hace 700 años, cuando en Krombach -por entonces una aldea de entre 100 y 200 habitantes- ya se elaboraba cerveza. Rubia, por supuesto.

Bavaria

Es una marca holandesa que data de 1719 que presume de un legado de siete generaciones. Actualmente fabrica Pilsen.

Asahi

Forma parte de la cervecera Asahi Breweries, una compañía cervecera y de gaseosas con sede en Tokio, Japón, que domina el 40% del mercado de cerveza nipón.

Société des Boissons du Maroc

Société des Boissons du Maroc es la mayor productora de bebidas de Marruecos y no solo lleva más de 100 años fabricando cerveza, sino que también produce vino, agua mineral e, incluso, aceite de oliva.

Brasserie Licorne

Brasserie Licorne. Brasserie Licorne

Ubicada en Saverne (Francia), Brasserie Licorne es una cervecera artesanal que juega especialmente con el plano conceptual; no en vano, la mitad de su catálogo contiene 'unicornio'.

Haacht

Haacht es una fábrica de cerveza independiente, de gestión familiar desde hace más de 110 años. "La verdadera artesanía belga", según explica la compañía. Es especialista en rubias, tostadas, IPA y su deliciosa cerveza roja.

Marston's

Marston's es una cervecera británica que está detrás de la 61 Deep Pale Ale, la cerveza artesana de Mercadona. Se trata de toda una institución en Reino Unido y, de hecho, salió a Bolsa a mitad del siglo XX, en el año 1947, cotizando por primera vez aquel año en la Bolsa de Valores de Londres.

Frutapac

Frutapac asume en exclusiva desde el año pasado la distribución en España de 'Snow', la cerveza líder en China. Su variedad Paintbrush -una cerveza ligera, premium lager, que contiene un 4% de alcohol- es la primera en introducirse en el mercado español.

Gmodelo

Por último, el Grupo Modelo también está presente en Mercadona. Es el mayor productor mexicano de cerveza y en España es principalmente conocido por fabricar Corona.