Polémica en el MWC: el veto a Cabify se decidió justo tras la huelga del taxi

Estaba llamada a ser una de las mesas más destacadas del programa del '4 years from now', el evento paralelo dedicado al ecosistema startup del Mobile World Congress (MWC). Startups que habían experimentado un fuerte crecimiento iban a contar su experiencia. Finalmente, ha sido la más polémica. La organización, la GSMA, decidió excluir de ese panel a Cabify para, según ellos, evitar un conflicto político tras los problemas regulatorios en la ciudad. La decisión fue tomada hace varias semanas, justo tras la huelga del taxi que colapsó la ciudad durante varios días.

Los precedentes no eran especialmente halagüeños. La de 2019 era la primera edición del Mobile World Congress en la que Cabify, al igual que Uber, no podía operar en la ciudad. ¿La razón? La nueva regulación impuesta por la Generalitat de Cataluña, que obliga a precontratar con hasta una hora de antelación los vehículos VTC, utilizados por ambas plataformas.

Pese a todo, Cabify era el invitado estrella en una mesa, organizada por la aceleradora de startups de Telefónica Wayra. El debate versaría sobre cómo hacer crecer de manera muy rápida una compañía. Estaría acompañado de Typeform, la compañía catalana dedicada a formularios online, y otras dos más: Tappx y la plataforma inmobiliaria de crowdlending Housers.

Fue hace varias semanas, según confirman dos fuentes conocedoras de la decisión a La Información, cuando se excluyó a Cabify "por cuestiones políticas". En concreto, en los últimos días del mes de enero se decidió excluir a la compañía española, aunque ha sido hoy cuando El Mundo lo ha adelantado.

¿Qué ocurría en Barcelona esos días? Básicamente, la ciudad condal se recuperaba de una dura huelga del taxi que duró varios días y generó graves problemas de circulación. La organización respiraba ante el riesgo de que el conflicto se trasladara a la feria tecnológica. Y quería, además, evitar a toda costa cualquier protesta durante los días de celebración.

La realidad es que hoy Cabify no ha estado presente en el 4yfn tras varias ediciones en las que sus máximos directivos han participado en diferentes mesas. De hecho, hace ahora justo dos años, en la de 2017, el Icex organizó en el marco del evento una mesa con el título 'Spain, new member of the unicorn lands', que versaba sobre la experiencia de Cabify y contó con la presencia de dos de sus consejeros: Beatriz González, socia del fondo Seaya Ventures, y Óscar Miel, managing partner del brazo inversor de Rakuten.