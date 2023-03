Meta se dispara más de un 6% en bolsa tras anunciar los nuevos despidos.

Las acciones de Meta han subido más de un 6% en Bolsa este martes pasadas las 14.00 horas de Estados Unidos tras el anuncio de la compañía en el que informaban que iban a despedir a 10.000 trabajadores más y el cierre de alrededor de 5.000 plazas vacantes aún sin cubrir. En concreto, los títulos de la empresa propietaria de Facebook, WhatsApp e Instagram se intercambiaban a un precio de 191,70 dólares (178,44 euros), tras crecer su valor en un 6,58%.

Mark Zuckerberg, fundador y consejero delegado de Meta, ha explicado que la firma espera anunciar reestructuraciones y despidos en sus grupos tecnológicos para finales de abril y después en sus grupos empresariales a finales del mes de mayo. Esto se suma al reciente ajuste de Meta, en el que se prescindió de un total de 11.000 empleados.

"En general, esperamos reducir el tamaño de nuestro equipo en alrededor de 10.000 personas y cerrar alrededor de 5.000 puestos vacantes adicionales que aún no hemos contratado", ha anunciado Zuckerberg. "Esto será difícil y no hay forma de evitarlo", ha afirmado. No obstante, ha advertido de que, en algunos casos, puede llevar hasta final de año completar los cambios, mientras que el cronograma para los equipos internacionales afectados también puede variar.

En 2022, Meta vio desplomarse sus beneficios un 41% en el ejercicio 2022, hasta 23.200 millones de dólares, con un pequeño descenso de su facturación y un importante aumento de costes. Como otras tecnológicas, se vio afectada por la inflación, la debilidad del mercado publicitario, el aumento de competidores y la normalización de la demanda de ocio digital, que aumentó extraordinariamente tras el estallido de la pandemia.