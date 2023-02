Metal y Química preparan su plan de empleo con 1,7 millones de trabajadores.

En el mes de junio, el sector de la construcción sorprendió con el anuncio de un acuerdo alcanzado con los sindicatos para desarrollar el primer gran plan de pensiones colectivo en España, al abrigo de la nueva normativa impulsada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Fuentes de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) apuntan a que se están cerrando los últimos flecos y que el plan de empleo verá la luz en menos de un mes. Un proceso que siguen de cerca la Química y el Metal -entre otros sectores- con 200.000 y 1,5 millones de trabajadores respectivamente, para poner en marcha sus propios planes de pensiones a partir de la experiencia de la Construcción. Según trasladan fuentes de la patronal a La Información.

El Gobierno aprobó a finales de junio la ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo. Esta norma recoge los instrumentos financieros para compensar las pensiones públicas e introduce beneficios fiscales como reducciones en el IRPF o en el Impuesto de Sociedades. Además, modifica los límites de aportación y contribución por parte de las empresas a los planes de pensiones. En concreto, la ley 12/2022 crea los "planes de empleo simplificados" que entre sus tipologías comprende los "promovidos por las empresas incluidas en los acuerdos colectivos de carácter sectorial que instrumenten compromisos por pensiones en favor de sus trabajadores, con especial atención a promover su implantación en las pequeñas y medianas empresas", en los que se insertan estos sectores.

La patronal de la construcción fue la primera en 'lanzarse a la piscina' e inició un arduo proceso de negociación colectiva en la búsqueda de un consenso con los sindicatos. Este movimiento despertó dudas en otras ramas integradas en la CEOE, según confiesan fuentes de la CNC, pero ahora que el proyecto incorpora sus últimos detalles ha generado altas expectativas en los sectores colindantes. Durante estos meses, la Construcción ha avanzado con cautela, con el asesoramiento de expertos externos y catedráticos y llevando a cabo una investigación de modelos ya existentes que poder tomar como base. En cambio, otros sectores como el Metal o la Química están esperando a que este tome forma para tomarlo como referencia y aprovechar el intenso trabajo llevado a cabo.

Atraer talento joven con los planes de pensiones

Los miembros de la patronal también ven en estos planes una oportunidad para ganar atractivo dentro del mercado laboral, ante las dificultades que enfrentan para cubrir sus demandas de mano de obra. El sector de la construcción calculaba que para ejecutar los proyectos financiados con los fondos Next Generation EU necesitaba unos 700.000 nuevos trabajadores que no ha conseguido reunir, a pesar de que la meta de 2026 se acerca. Este viernes, el presidente de la CNC, Pedro Fernández Alén, reconocía que tienen un problema para la atracción de jóvenes, migrantes y mujeres, por lo que estaban valorando desarrollar planes específicos para ellos. A finales de 2022 estas últimas solo representaban un 11% de las plantillas, lo que evidencia que el sector sigue fuertemente masculinizado.

"No hemos hecho atractivo el sector", admitía Fernández Alén, que señalaba que "quien entra, no se va" porque disfruta de buenos sueldos y horarios. Actualmente, el sueldo medio en este sector se sitúa un 30% por encima del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), sin embargo, la última subida ha despertado las demandas de mejoras salariales, por lo que estas empresas también se han visto indirectamente afectadas por un alza que no ha contado con el respaldo de la patronal. Las constructoras y las inmobiliarias se muestran especialmente preocupadas por la dificultad de añadir empleados jóvenes a sus filas, en primer lugar porque no se ven atraídos por estos puestos y en segundo, porque carecen de la formación que se requiere hoy por hoy.

Fuentes de la patronal apuntan a que ante estos problemas, creen necesario explorar nuevas vías más allá de las mejoras salariales -que son la demanda tradicional en las negociaciones colectivas-, por lo que ven en los planes de pensiones una oportunidad para incorporar nuevas ventajas frente a otras profesiones. Si bien este problema no es exclusivo de la Construcción. Los últimos cálculos elaborados por Confemetal, la patronal del Metal, necesitan incorporar a 150.000 trabajadores para cubrir la demanda de su sector, desde soldadores hasta especialistas en tecnologías 3D y robótica. Por lo que actualmente diseñan un plan específico de formación junto a CCOO y UGT.

En el informe 'Estudio sobre las necesidades de competencias profesionales y aprendizaje del metal en España', Confemetal también recoge "cierta desafección" por parte de los jóvenes respecto a desempeñar su carrera profesional en el sector, lo que se traduce en una falta no solo de empleados sino de alumnos potenciales. Por ello, la patronal busca apostar por una oferta "flexible" de formación que incluya cursos de corta duración con objetivos específicos y que respondan a las necesidades actuales del mercado. Además, los representantes de las empresas metalúrgicas apuestan por mejorar las condiciones de los estudiantes en prácticas y fomentar la contratación dual.