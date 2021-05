Microsoft pide otro pacto a Hacienda en un nuevo frente de más de 17 millones

Es uno de los gigantes tecnológicos con más pleitos con la Agencia Tributaria y tras años de un 'tira y afloja' judicial busca firmar la paz. Microsoft pide a Hacienda negociar un nuevo frente fiscal abierto que suma un pago de más de 17 millones de euros entre la liquidación y la sanción exigida. Este movimiento se suma al que ya ejecutó para tratar de reducir el impacto de una de sus batallas históricas con el Fisco. Lo hace justo cuando el cerco a las grandes compañías de este sector se ha estrechado tras la aprobación de la llamada 'Tasa Google'.

Cuando parecía que la compañía fabricante del sistema operativo Windows había saldado todas sus deudas con Hacienda, volvió a tropezar de nuevo. En julio de 2017 se inició una inspección con los ojos puestos, sobre todo, en el impuesto sobre sociedades -que grava los beneficios obtenidos- tanto para la matriz española como la filial. Dos años más tarde recibieron acuerdos de liquidación que sumaban 12 millones, incluidos los intereses de demora. La firma abonó las cantidades e inició pleitos por una parte de los procesos. Pero en mayo del año pasado, en pleno confinamiento por la pandemia global del coronavirus, inició un procedimiento amistoso. Sólo unos meses después se conoció la sanción propuesta por toda esta investigación: 5 millones. El pago de esta última cifra está suspendido.

Este intento de armisticio que lleva a cabo Microsoft es el segundo consecutivo que firma en España en lo que supone todo un cambio de estrategia después de años pleiteando hasta llegar al Tribunal Supremo. El primer procedimiento amistoso ya se aprobó en la segunda parte del año 2018 referente a uno de los dos casos históricos que mantiene y cuyo importe asciende a 18,6 millones. Sin embargo, no ha tenido ningún tipo de resultado, tal y como se reconoce por parte de la empresa en su memoria anual que acaba de ser presentada en el Registro Mercantil. Debido a que todo está abierto, ha optado por no provisionar nada.

Estos procedimientos amistosos están regulados por ley y, habitualmente, se solicitan por la empresa con el objetivo de resolver los conflictos derivados de la interpretación y aplicación de los convenios de doble imposición. El objetivo no es otro que lograr un pacto entre las administraciones implicadas. No es algo habitual que se soliciten por parte de compañías del sector tecnológico, con numerosos frentes por su estructura fiscal. El plazo de resolución son dos años, algo que no se ha cumplido habida cuenta de que el primero de los solicitados por Microsoft se hizo en 2018.

Mientras se resuelven estos dos procedimientos, Microsoft sigue siendo la tecnológica con más batallas fiscales abiertas, junto a Oracle. Esta última ha logrado que, al menos, el frente que implicaba el pago de casi 60 millones de euros -la más alta de la historia de este sector en España- entre impuestos no pagados y sanciones deberá regresar a la Agencia Tributaria para un nuevo cálculo. Por tanto, el resultado final será, previsiblemente, inferior a esa cantidad. En el caso de Microsoft, tiene su 'centro de operaciones' en Irlanda. En España factura una parte de los servicios de manera directa, aunque la filial española también hace las veces de mera comisionista de otras compañías irlandesas -como han hecho tradicionalmente otros gigantes como Google o Facebook-.

Esta petición de 'paz' se conoce justo cuando otras compañías del sector han movido ficha para ponerse al día con Hacienda justo antes de que entrar en vigor la 'Tasa Google', que grava los ingresos publicitarios y relacionados con servicios de 'big data' en internet y cuyo arranque se fijó en enero de 2021. Facebook acaba de pagar una cifra récord de 34 millones de euros a través de una sociedad extranjera del grupo, pero sin hacer ninguna referencia del origen de la deuda fiscal. No hay apenas información sobre esa misteriosa regularización, de la que no se conoce ni el origen, ni si es la consecuencia de alguna inspección concreta.

El 'truco' de facturar desde España

Microsoft fue la primera de las grandes compañías de este sector que tras años actuando como comisionista decidió facturar de manera directa una parte significativa de sus ventas desde España. Después le han seguido otras como la propia Facebook, que lo ha hecho con la publicidad de algunos de sus grandes clientes, o la propia Netflix, cuyo cambio lo hizo efectivo a principios de este año 2021. ¿Cuál ha sido el resultado fiscal de este cambio? Para Microsoft, la factura ha sido muy similar, si se excluye el efecto del pago 'extra' de una de las sanciones. En su ejercicio fiscal 2020, que acaba en junio, ha pagado unos 5,8 millones de Impuesto de Sociedades, muy similar al año anterior.

La estructura en España del dueño de Windows se completa con una Entidad de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE), una figura fiscal con importantes ventajas que se puso en marcha en la década de los 90 para atraer inversión. Con esta estructura ha trasladado varios cientos de millones de euros de dividendos procedentes de su negocio europeo sin ningún coste fiscal a Estados Unidos. Sin embargo, esta actividad se ha reducido de manera significativa en los últimos dos años. De hecho, la filial española no abonó dividendos a la matriz ETVE en 2020.