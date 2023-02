El Mobile arranca la 'era posCovid' con la presión de las telecos frente a las tech

El Mobile World Congress (MWC) arranca la 'era de la normalidad' tras el duro golpe de la pandemia global del coronavirus. La feria internacional, que prevé algo más de 80.000 visitantes de todo el mundo en Barcelona desde este lunes, permitirá a las operadoras de telecomunicaciones poner meter más presión a los reguladores para que pongan coto a los gigantes tecnológicos y les obliguen a pagar por sus redes de conectividad. Sin rompedores avances tecnológicos más allá de un metaverso en horas bajas, las grandes telecos colocarán el foco en el cambio de modelo de financiación. No habrá ausencias sonadas entre los grandes nombres, con la china Huawei, especialmente señalada tras el veto estadounidense, tratando de sacar músculo mediante el expositor más extenso de todo el recinto.

La edición del pasado 2022 fue totalmente sacudida por la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Los discursos y todos los movimientos corporativos del evento estuvieron muy marcados por la guerra. La organización busca convertir este año en el de la 'nueva normalidad' tres ejercicios después del estallido de la pandemia. Una normalidad con ajustes de costes entre los grandes nombres de la tecnología tras el boom post-Covid. Y una normalidad que pone de nuevo el foco en la regulación y en la futura financiación de las redes que permite una conectividad veloz (el lema de este año es 'Velocity').

Primero, los grandes números. La previsión de este año se sitúa en la barrera de los 80.000 concurrentes. Representa un incremento significativo respecto a los 60.000 que acudieron en 2022, cuando incluso se mantuvieron precios casi gratuitos para profesionales locales. Pero aún así está muy lejos de los 109.000 de 2019, antes de la Covid, debido también a una menor asistencia de profesionales asiáticos. Se espera un impacto económico de 350 millones de euros en la ciudad. Los precios de las habitaciones de hotel vuelven a dispararse, aunque aún lejos de las 'locuras' que se pedían antes de 2020. Los empresarios hoteleros esperan ocupaciones superiores al 85%. Finalmente no habrá huelga de taxis, en pleno conflicto con la Generalitat por la regulación de las VTC.

El debate sobre la regulación y, sobre todo, la financiación futura de las redes estará especialmente candente. El presidente de Telefónica y también de la entidad organizadora (GSMA), José María Álvarez-Pallete, ya adelantó en la presentación de resultados de esta semana que se oiría mucho hablar este tema en Barcelona. Las operadoras utilizarán el altavoz para redoblar la presión. El propio ejecutivo español se sentará en la conferencia inaugural junto a su homóloga en Orange, Christel Heydemann, y el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, que está llamado a ser el gran aliado de las telecos. Este ingeniero y ex ejecutivo de France Telecom es el que ha impulsado la consulta pública para ese 'fair share', el pago de un precio por la explotación de las redes fijas y móviles por parte de gigantes como Netflix, Amazon o Google.

En ese foco sobre las redes, las operadoras aprovecharán también para poner sobre la mesa un concepto nuevo: NaaS, 'red como servicio' en inglés. Las operadoras quieren aprovechar su potencial tecnológico con las redes en su poder para fomentar una computación de tráfico 'en la tierra' -a través de la fibra- como apoya para la computación en la nube y convertirse en un jugador relevante en la nueva ola de tráfico de datos que se espera con la realidad aumentada y virtual y todos los servicios de industria conectada. En este contexto, los despliegues y casos de uso del 5G 'real' estarán presentes, al igual que los primeros debates sobre los estándares de un futuro 6G.

Al margen de los 'primeros espadas' de las operadoras de telecomunicaciones y algún CEO de tecnológicas, no hay un ponente de postín como hubo en otras ediciones con Mark Zuckerberg, CEO de Meta, o el propio Elon Musk, fundador de Tesla. Sí estará el co-CEO de Netflix, Greg Peters, que hablará sobre el futuro del entretenimiento. Tras la salida del mediático Reed Hastings del puesto de consejero delegado, él ha asumido mucha más responsabilidad en el gigante, uno de los señalados precisamente por las operadoras como potencial 'pagador' de esa cuota por explotar las redes.

El estallido de la pandemia del coronavirus llevó a suspender la edición de 2020 y celebrar una en 2021 muy descafeinada y con muchas ausencias. En 2022, con la variante Ómicron aún dando sus coletazos, también hubo varias compañías internacionales que se bajaron del barco. Sin embargo, en esta ocasión no faltará ningún nombre. Desde los gigantes tecnológicos más relevantes, hasta las principales operadoras de telecomunicaciones así como proveedores de red. Entre estos últimos vuelve a sacar músculo Huawei, que incrementará en un 50% el espacio en metros cuadrados del año pasado, mientras sigue bajo la lupa de los principales gobiernos europeos en los despliegues de la red 5G.

El Rey inaugurará

En cuanto a las tecnologías presentes, la inteligencia artificial (después del estallido de servicios como ChatGPT) y las realidades aumentada y virtual seguirán ganando terreno frente a un concepto de metaverso que ha perdido lustre -el propio Meta ha decidido aparcar buena parte de los proyectos que tenía en este terreno-. Como ya es tradición, los móviles pierden protagonismo. Apenas se presentarán un puñado de dispositivos, especialmente chinos, sin grandes anuncios previstos para firmas como Samsung, que como ha hecho otros años anunció exhibió su nuevo terminal premium hace unos días.

Por segundo año, el evento paralelo vinculado a las startups ('4 Years From Now') se mantendrá en Fira Barcelona y no en el antiguo recinto ferial de Montjuic. Esta edición se produce en pleno ajuste del sector después de dos años de frenesí inversor en este tipo de compañías. Es un momento especial para el sector, en el que se busca un mayor respaldo a modelos rentables que a crecimientos explosivos. Entre los ponentes están los cofundadores del único unicornio presente en la agenda, Factorial.

El encargado de iniciar esta edición será el Rey Felipe VI, que presidirá la cena de gala inaugural en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), donde estará acompañado del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Tradicionalmente durante esta jornada de domingo se organizaban protestas por parte de grupos independentistas a las puertas del museo. En 2019 se llegaron a quemar fotografías del monarca para protestar por su presencia. En las últimas ediciones no tuvieron lugar, tampoco en la de 2022.