Moderna eleva la eficacia de su vacuna al 100% para cuadros graves de Covid

Aún queda mucho por andar, pero los últimos resultados de la candidata de Moderna para la prevención del SARS-CoV-2, demuestran que su desarrollo avanza en la buena dirección. Los últimos resultados del antídoto en fase 3 apuntan a un 100% de eficacia del fármaco frente a los cuadros graves de Covid-19. El indicador supera el 94% para los casos en general. El fármaco de Moderna se encuentra entre las propuestas que el Gobierno valora para comenzar la campaña de vacunación, aunque su suministro no se zanjará hasta que la fórmula candidata haya obtenido el aval de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), un paso decisivo que la estadounidense dará este mismo lunes.

Las autoridades sanitarias españolas ya han advertido de que, para la administración de cualquiera de las candidatas, será condición 'sine qua non' el sello de la EMA. En el caso de Moderna, la compañía también ha acelerado en este sentido y ha anunciado que solicitará hoy mismo, una aprobación condicional de su vacuna al supervisor europeo. Además, la empresa tiene la intención de obtener la precalificación (PQ) de su vacuna y que se incluya en su Listado de Uso de Emergencia, por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los resultados ofrecidos este lunes podrían variar. Se trata de un análisis preliminar de la eficacia del estudio de fase 3 que con 30.000 participantes, entre los que se incluyeron 196 casos de COVID-19, de los cuales 30 fueron graves. La compañía va a solicitar a las autoridades americanas (FDA) la autorización para su uso en caso de emergencia, así como la aprobación condicional a la Agencia Europea de Medicantementos (EMA).

"Eficacia" frente a "eficiencia"

Eficacia no el es lo mismo que eficiencia. Pese a que ambos conceptos se refieren a los efectos del fármaco en los sujetos que lo reciben, debe aclararse que se trata de parámetros diferentes. La gran diferencia entre ambas es que la primera se refiere a la aplicación del fármaco en condiciones bien controladas, como un ensayo clínico. La segunda mira los efectos del fármaco en un entorno real, algo que no se calcula hasta la fase tres del ensayo.

Habitualmente, la efectividad de una vacuna sea menor que su eficacia. La seguridad de una vacuna no está vinculada a estos conceptos. Así, el fármaco contra el sarampión tiene una eficacia que ronda el 95%, mientras que la de la gripe no pasa del 60%. Además, la cifra de ciudadanos que se vacunen será un factor clave para frenar la pandemia, pues la vacuna no es una cura, sino una medida de evitar la expansión descontrolada de la enfermedad.

De nuevo, pese a lo que queda por andar, se puede afirmar que Moderna avanza en la buena dirección y a paso rápido. Los resultados son consistentes tanto por grupos de edad, etnia o género. Además, la estadounidense ha informado de que "la vacuna se tolera bien y no existe ningún problema de seguridad hasta la fecha".