La vieja guardia de La Moraleja, en guerra con los tres nuevos proyectos 'low cost'

En cuatro años va a cambiar considerablemente la fisonomía de La Moraleja, las privilegiadas 950 hectáreas de unifamiliares sita en Alcobendas, cuya mayor 'amenaza' es su cercanía a Madrid. Se trata del barrio más rico de España, con diferencia. Los vecinos de La Moraleja ganan de media al año casi 164.000 euros, mientras que sus casas pueden llegar a superar los 7.000 euros el metro cuadrado y los 15 millones de euros. La Morajela está subdividida en tres urbanizaciones que enumeramos en decreciente rango de precios: La Moraleja, El Soto de la Moraleja y el Encinar de los Reyes, que cuenta con dos campos de golf. Las dos primeras pertenecen a Alcobendas, mientras que El Encinar de los Reyes pertenece a Madrid. Y aquí empiezan los problemas.

Desde la Entidad de Conservación de La Moraleja, el organismo que agrupa a todos los propietarios de parcelas de uso privativo y donde tienen voz los biznietos del conde de los Gaitanes -quien fue el gran terrateniente de esta zona- aseguran que "pelearán" cada nuevo ámbito para que la urbanización "siga conservando su esencia". De momento, han perdido la primera batalla. Los 150 chalets 'low cost' del desarrollo llamado La Carrascosa A fueron legalizados a final de septiembre por el nuevo Consistorio, fruto de un pacto entre el PSOE y Ciudadanos, tal y como adelantó este medio. La Entidad, en un principio, impugnó tres licencias para el desarrollo de este ámbito, que se originó durante la legislatura del 'popular' Ignacio García de Vinuesa, también habitante de La Moraleja.

Suelo destinado a nuevos desarrollos de La Moraleja

Hoy, los adosados de Camino Ancho número 2 de Pryconsa y Promora ya reciben a sus primeros inquilinos. Mientras, otras promociones como Gardens La Moraleja, del fondo alemán Aquila Capital, despliegan sus grúas y sus 95 viviendas configuran un paisaje inaudito en La Moraleja, habituada a los unifamiliares con grandes parcelas arboladas, vestigios del coto de caza que fue de Carlos III, aunque propietarios como Sergio Ramos no lo valoren. Pero hay tres desarrollos más: La Carrascosa B, La Solana de Valdebebas y Buenavista (sombreados en amarillo en la mapa adjunto) que 'amenazan' el elitismo de la zona y discurren paralelos a la M-12 comunicando La Moraleja con Valdebebas. Casi dos millones de metros cuadrados que prometen cambiar la fisionomía actual de La Moraleja.

Nuevos ámbitos de crecimiento de La Moraleja entre Alcobendas y Madrid. / Google Maps

Los 500 loft en suelo del BBVA y Delta

La Carrascosa B son 92.619 metros cuadrados que discurren pegados a los 150 chalets recientemente legalizados del número 2 de la calle Camino Ancho. Pero aquí no hay previstos adosados de 400.000 euros. Se trata de 500 pisos en tres alturas en los que se combinan viviendas y lofts de uso mixto, ya que el suelo es de uso industrial. En la Entidad de Conservación de La Moraleja están totalmente en contra. Alegan que la zona ya está saturada y que sufre graves problemas de tráfico como para asumir ahora tal cantidad de vecinos. "De momento, el actual Ayuntamiento no va a mover ficha hasta que Fomento no solucione el problema del pinchazo a la R-2 para facilitar la viabilidad. Y esto parece que va para largo", aseguran, confiados, desde este organismo, que parece haber recompuesto las relaciones con la nueva Ejecutiva PSOE-Cs.

El anterior Gobierno del PP aprobó (junto a tres concejales de Ciudadanos) la puesta en marcha de estos pisos, pero un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de febrero de 2018 resolvió suspender la ejecución del Acuerdo del Ayuntamiento de Alcobendas, publicado el 18 de octubre de 2017. Actualmente los propietarios de este ámbito son al 60% del BBVA, 30 % del Grupo Delta y un 10% de Ibérica de Maderas y Aglomerados S.A. En esta última sociedad está Luis Rodríguez Durón, que pertenece al consejo de Mutua Madrileña como Carlos Cutillas, también vinculado a la promoción de viviendas de La Carrascosa A.

Terrenos del futuro ámbito La Solana de Valdebebas, lindando con el Real Club de Golf de La Moraleja. / A.S.J.

Los primeros pisos de protección en La Moraleja

El segundo desarrollo en ciernes es la Solana de Valdebebas y es el más grande: roza el millón de metros cuadrados. Este ámbito colinda con La Carrascosa y limita con el campo de Golf de La Moraleja. El pasado 24 de enero el que fuera gobierno de Manuela Carmena (porque esta zona es término municipal de la capital no de Alcobendas) aprobó el inicio de un complejo residencial donde se construirán 1.393 viviendas, de las cuales la mitad serán protegidas. "Unas 637. Exactamente 489 serán de precio básico y 148 de precio limitado", aclaran desde la Entidad de Conservación.

La Solana de Valdebebas contempla vivienda protegida porque es un nuevo desarrollo y, según la Ley del Suelo, el 30% de su edificabilidad reseidencial tiene que ser de protección, ya sea VPPB o VPPL. La Carrascosa no aplica al ser suelo urbano consolidado. En La Solana de Vladebebas se contempla también una zona comercial, un centro de asistencia sanitaria primaria y dos colegios, los primero públicos de la zona. Este desarrollo está todavía en una situación muy embrionaria. Aún no está constituida la Junta de Compensación y hay un largo camino hasta aprobar los distintos proyectos de reparcelación y urbanización. Se espera que las obras comiencen en 2023.

Mapa del nuevo ámbito de Buenavista, en La Moraleja / Ayuntamiento de Alcobendas

Buenavista, el 'caramelo' terciario a un paso de Barajas

Con 686.810 metros cuadrados aproximadamente de extensión, según cartografía municipal, el ámbito Buenavista limita al este con la M-12 y R-1, al sur con el ámbito de La Solana de Valdebebas, y al oeste con el suelo urbano consolidado de la zona Este de La Moraleja. El sector se encuentra afectado por las limitaciones de alturas de las construcciones e instalaciones que establecen las Servidumbres Aeronáuticas del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas.

En la documentación pública que ha podido consultar La Información se indica que el uso permitido es el dotacional y terciario y que se prohíbe el residencial. La superficie edificable será de 3.24.712 metros cuadrados. En total, La Carrascosa, La Solana de Valdebebas y Buenavista rozan los dos millones de metros cuadrado, unos desarrollos que pueden dar un vuelco a la urbanización más elitista de España con permiso de La Finca y La Zagaleta.