Cuenta atrás para los límites a Movistar en el fútbol si la CNMC no avala la prórroga

Las antiguas restricciones a Telefónica impuestas tras la compra de Digital+ tienen los días contados. Acaban a finales de este mes. Y pese al cercano final, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no ha confirmado a la operadora de telecomunicaciones si a partir de esa fecha podrá disfrutar de dos temporadas 'extra' de derechos tras el acuerdo firmado con LaLiga o tendrá que mantener las tres actuales. El organismo presidido por Cani Fernández tenía previsto tomar una decisión en el año 2022.

La teleco dirigida en España por Emilio Gayo suscribió en diciembre de 2021 un contrato con LaLiga para tener la exclusiva sobre el 55% de los partidos de la competición doméstica por un desembolso de 520 millones de euros por cada una de las temporadas. Tal y como queda reflejado en las cuentas anuales de la operadora, la adjudicación comprendía el ciclo 2022/2023 a 2026/2027 si bien las dos últimas campañas "están supeditadas a que la CNMC levante o modifique la resolución que limita la duración máxima de los contratos". Es decir, a efectos prácticos, la empresa tiene asegurados tres ejercicios a la espera de confirmar los otros dos.

Esos cinco años fueron ampliamente criticados por el organismo regulador de la competencia, al entender que esto impactaba en la competencia. La idea inicial era que antes de que acabara el ejercicio 2022 hubiera una decisión sobre si se modificaban los 'remedies' actualmente vigentes para dar luz verde a los cinco años o en cambio no lo permitía. Hay que tener en cuenta que esa limitación a tres ejercicios tenía por objetivo evitar que la operadora, con posición relevante en la televisión de pago, limitara la entrada de un competidor al reducir la regularidad de las subastas de derechos. Y como aseguran fuentes oficiales de la empresa, estaba vigente cuando se firmó el contrato con la patronal de los clubes presidida por Javier Tebas.

En Telefónica no hay una prisa excesiva. Aún tiene en su poder la temporada actual y otras dos más. El precio abonado por el grupo español permitió una rebaja muy ligera respecto al de la anterior subasta, pero no está en niveles que haya que mantener a toda costa otros dos años más. En el seno de la operadora son prudentes, aunque están relativamente confiados en que esa limitación de tres años pueda desaparecer. Lo que resulta evidente a estas alturas es que la CNMC debería decidir sobre este asunto en las próximas semanas.

Esa controvertida extensión a cinco años que LaLiga ejecutó contra el criterio del organismo presidido por Fernández fue un empeño de Javier Tebas. No lo hizo mirando a Telefónica, sino sobre todo a las grandes multinacionales del streaming que necesitaban un mayor periodo para amortizar las fuertes inversiones iniciales para aterrizar en el mercado español. Era una de las exigencias de Dazn o de la propia Amazon. La plataforma británica fue la que se hizo con el otro 45% de los derechos. Su inversión es muy ambiciosa: 470 millones de euros por año.

Al margen de la limitación de temporadas, quedan apenas tres semanas para que decaigan los 'remedios' impuestos a Telefónica tras la compra de Digital+ en 2015. Entre ellos estaba la prohibición de cláusulas de permanencia; la limitación temporal en la adquisición de derechos, o la obligación de configurar una oferta mayorista con un precio tasado mediante una fórmula regulada. En 2020 se dictó una prórroga de tres años más -que ha sido respaldada recientemente por la Audiencia Nacional, como avanzó La Información-. Y el 1 de mayo termina la vigencia.

¿Sin regulación?

La teleco ha defendido en los últimos meses que no se dan las condiciones para que se aprueben nuevas limitaciones a Telefónica como operador dominante. Desde la compañía ponen el acento en el avance de las plataformas de streaming y cómo éste ha configurado un mercado diferente. A esto suman otros argumentos como el aumento de la penetración de las ofertas de la competencia o la mayor fuerza de compra de los nuevos actores en el mercado. Desde la CNMC aún no han dicho si no moverán ficha. En el grupo llegaron a vincular justo hace un año la posible entrada de un socio industrial en su división Movistar+ a esa eliminación de las exigencias como operador dominante de la televisión 'premium'.

La televisión de pago se ha convertido en una herramienta de fidelización para las grandes operadoras de telecomunicaciones de un cliente con facturas mensuales más elevadas en pleno giro hacia el 'low cost'. Y el fútbol ha sido utilizado para eso. Aún así, en el caso de Movistar en España la base de clientes de TV ha ido reduciéndose paulatinamente en los últimos dos años. El primer trimestre de 2021 se cerró con 3,89 millones de clientes. El año pasado se cerró con 3,52 millones. Es decir, se han perdido más de 350.000.