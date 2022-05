Movistar 'despaquetiza' el fútbol para pelear con Dazn pero arriesga en tarifas

Telefónica quiere pelear por el cliente de fútbol en la primera temporada en casi una década en la que no tendrá la exclusividad. El gigante del streaming Dazn ofrecerá sus cinco partidos por jornada a través de su plataforma de manera directa. Con este telón de fondo, el grupo presidido por Emilio Gayo en España ha lanzado su nuevo paquete de tarifas en sustitución de Fusión desligando este contenido premium de los paquetes de conectividad más caros y separándolo en función de la competición (LaLiga y la Champions). Eso sí, ha asumido riesgos en la fijación del precio: 43 euros netos (con 10 euros 'extra' obligados), por encima de lo que en su momento fijaron algunos analistas.

La teleco se juega mucho de su cuenta de resultados con los clientes de fútbol. En la actualidad, se estima que lo tienen contratado con Movistar Fusión entre 1,5 y 1,7 millones de clientes con este contenido en paquetes con costes superiores a los 120 euros, lo que se traduce en una facturación anual muy relevante. La 'jubilación' de Fusión también tenía un objetivo: reposicionarse en este mercado, donde no sólo competirá con Orange, sino también con Dazn. Éste último consiguió hacerse con el 45% de los partidos de LaLiga para las próximas cinco temporadas. Y esto generaba, según explican fuentes del sector, un riesgo relevante para la teleco. La potencial salida de clientes hacia productos más económicos que pudieran combinarlos con esos 5 partidos de Dazn o, incluso, sin fútbol.

Esto ha hecho que, en primer lugar, se tome una decisión inédita: desligar el fútbol en un paquete aparte. Esto pone fin al modelo en el que muchos clientes que tenían contratados los paquetes más completos 'subvencionaban' en cierta manera a los que querían el fútbol. La operadora ha aprovechado para rebajar la puerta de entrada, permitiendo que se contrate con paquetes de conectividad básica con Fibra de 300 megas y una línea móvil. Con MiMovistar, sustituto de Fusión, la tarifa más baja con el 'deporte rey' es de 108 euros frente a los 120 actuales. Pero sería con conectividad peor: menos velocidad en internet y sin datos ilimitados.

La otra decisión tiene que ver con la configuración de la oferta. Si Dazn no compra los derechos de Telefónica en el mercado mayorista regulada, sólo tendrá ese 45% de los partidos de LaLiga. Para tratar de defenderse, no sólo se ha creado un paquete específico de fútbol, sino que éste se ha fragmentado en dos: LaLiga, por 30 euros, o la Champions, por 20. Según explican otras fuentes del sector de la televisión de pago, la teleco podía haber optado sólo por ofrecer los cinco partidos comprados a Dazn de manera independiente. Pero ha elegido ir más allá en esta fragmentación.

Esta separación implicaba que había que enseñar la 'pócima mágica': el precio que se asignaba al fútbol. Hasta ahora, esto era un secreto, pues se incluía en paquetes más grandes y no se desglosaba. Ahora se ha fijado en 43 euros 'netos' a los que hay que sumar el paquete de Movistar Esencial (cine, series y 80 canales temáticos) con un coste de 10 euros que es de obligada contratación. A igualdad de servicios, los paquetes más completos de fútbol y conectividad no tienen una rebaja muy relevante (Fusión Total tiene un precio sin promoción de 162 euros, casi calcado a la combinación con las mismas condiciones y conectividad en las nuevas MiMovistar).

La operadora desglosa por primera vez el precio del fútbol (53 euros al mes), lo que tiene un riesgo: que exista una cierta percepción de encarecimiento

Esos 43 euros (más de 10 'extra') está sensiblemente por encima de lo que algunos analistas han ido asignando al fútbol en las facturas de Fusión en los últimos tiempos. El banco de inversión británico New Street Research lo reflejó hace varios años en un informe: le atribuían un precio de 25 euros en la factura. Esos 53 euros que ahora reclamará a quien quiera todo el fútbol son con IVA incluido y con los canales temáticos. Eliminando los impuestos y ese coste añadido el precio 'neto' podría situarse en los 40 euros. Para compensar los 1.125 millones de euros que paga la operadora por todos los derechos (800 millones de LaLiga y 325 millones de la Champions), necesitaría incrementar la base de clientes actual de manera significativa.

Esa transparencia en el precio del fútbol tiene un riesgo vinculado: que exista una cierta percepción de caro en el cliente. No es lo mismo incluir el contenido dentro de un paquete de 120 euros, que saber que tiene un coste anual superior a los 600. En este contexto, Dazn tiene una oportunidad para apretar en precio. Aún no ha presentado sus tarifas para la temporada (hoy cobra 13 euros al mes), pero lo lógico es que trate de ser más agresivo dado que el acuerdo con Telefónica y, potencialmente, con Orange reduce significativamente el riesgo financiero tras comprometer 480 millones durante los próximos cinco años para poder emitir sus partidos. Aún así, la situación económica de los británicos no es especialmente boyante. Este mismo miércoles, el medio especializado The Information señaló que en 2021 perdió 1.000 millones de dólares (con ingresos de 1.400 millones), mientras que se espera que cierre con 'números rojos' de 900 millones este año.

Al margen del fútbol, Telefónica España ha querido también introducir esa flexibilidad en el resto de las tarifas. Esto ya venían haciéndolo sus rivales más directos, Orange y Vodafone. Permitirá reducir la factura mensual para clientes que quieran recortar los servicios incluidos en sus paquetes -ofreciendo paquetes 'ad hoc' de servicios como las alarmas, la salud digital o, en un futuro cercano, la distribución de energía-. Pero en caso de contratar servicios similares no hay grandes descuentos. El presidente de la operadora, Emilio Gayo, apunta a La Información que esta fragmentación de los paquetes tiene un objetivo principal: frenar la salida de clientes de 'mediano valor' (ni premium ni 'low cost'). "Es para retener clientes que no quieren irse al 'low cost' pero que la rigidez de hoy le hace que se le suban los precios finales", apunta.

Esta es la casilla de salida de las tarifas. Pero en un sector como el de las telecomunicaciones, especialmente promocional, la clave radicará en la agresividad de los descuentos. Esta distribución dará algo más de posibilidades para hacer rebajas concretas en paquetes pequeños de contenidos o de servicios vinculados. Los próximos meses seguirá habiendo un endurecimiento de las condiciones, según apuntan fuentes del mercado, pues la fusión de Orange y Másmóvil no se hará efectiva al menos hasta dentro de un año. El primer 'punto de partido' se jugará este verano frente a Dazn. Y el equipo de Gayo ya tiene su artillería.