Las mujeres en el Ibex: pocas consejeras, muchas independientes y pluriempleadas

La CNMV pidió hace unas semanas a través de las reformas en el código de buen gobierno que el porcentaje de mujeres en el consejo de administración de las cotizadas alcanzase el 40%, aumentando la recomendación del 30% que se había hecho para el ejercicio 2020. Pero la presencia de mujeres en los máximos órganos de las grandes cotizadas sigue estando, en la mayoría de los casos, por debajo de estos márgenes. Además, en varios de los casos, las mismas consejeras ocupan el sillón en varias compañías y, casi siempre, como independientes, según los datos que las propias firmas facilitan al regulador.

Pero paso a paso. Tres afirmaciones: pocas, independientes y pluriempleadas. Empezando por el final, muchas de las consejeras del Ibex35 cuentan con varios sillones en compañías diferentes. La palma se la lleva Laura G. Molero, que es consejera independiente en tres firmas del máximo índice nacional, Acerinox, Bankia y Viscofan. Por detrás de ella, y empatadas, hay diez consejeras más que cuentan con dos posiciones diferentes.

Catalina Miñarro, vicepresidenta de Mapfre y consejera independiente de ACS, es una de la que, por sus puestos, aúna más poder. Situación similar es la de María José García Beato, actual consejera ejecutiva de Sabadell e independiente de Red Eléctrica. Pero con dos sillones en el Ibex se encuentra también Isabel Torremocha, consejera independiente de Indra y de Repsol; Ana Peralta (Colonial y BBVA); Rosa García Piñeiro (Acerinox y Ence); Teresa García Milá (Repsol y Sabadell); Carina Szpilka (Grifols y Meliá) y María Luisa Jordá (Merlin y Bankinter).

Lo mismo ocurre con las exministras Cristina Garmendia, que en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ocupó la cartera de Ciencia e Innovación y ahora es consejera independiente de Mediaset y CaixaBank; e Isabel Tocino, actual consejera independiente de Ence y de Enagás y exministra de Medio Ambiente con José María Aznar.

Pocas. Las representantes mujeres en compañías del selectivo español son apenas el 27% del total, es decir, no llega ni al porcentaje recomendado para este ejercicio. De un total de 445 representantes en estos órganos, 331 son hombres y apenas 124 sillas están ocupadas por féminas. En cambio, hay que reconocer que la presencia de mujeres en los consejos aumentó en solo un año más de cuatro puntos porcentuales, desde el 23,1% que marcaba en 2018.

Pese a que los datos medios se quedan por debajo de lo recomendable, hay tres compañías que sobrepasan incluso la nueva recomendación del 40% que reclama la CNMV: Iberdrola, Red Eléctrica y Banco Santander. En el lado contrario, hay dos compañías del Ibex35 que solo cuentan con una mujer en este órgano: Naturgy y Endesa. En el caso de la primera, es la independiente María Patrizia Grieco y en el caso de la segunda firma, también del sector energético, se trata de Helena Herrero, cuyo sillón también es de independiente. Y es que esta es precisamente la última afirmación.

El 75% de las mujeres que son consejeras en el selectivo español, lo hacen como independientes. ¿Qué implicaciones tiene esto? La misión fundamental de los consejeros de este tipo es defender los intereses de todos los accionistas, pero en particular, los de los minoritarios, ya que no tienen vinculación directa con la compañía. Por contra, se trata de cargos sin poder ejecutivo, en el que las consejeras son nombradas de forma discrecional a instancias del máximo ejecutivo de la empresa. Por lo tanto su función no tiene un carácter directivo a efectos de manejar las decisiones operativas de la compañía.

De hecho, solo cuatro mujeres son consejeras ejecutivas en sus respectivas entidades: Ana Botín, en Banco Santander; Dolores Dancausa, en Bankinter; Vanisha Mittal, en ArcelorMittal; Cristina Puiz, que desarrolla sus funciones en Indra, y María José García Beato, en Banco Sabadell. Y solo una de ellas, Ana Botín, es presidenta con plenos poderes ejecutivos aún cuando disponga a su lado de un consejero delegado, como es José Antonio Álvarez.