La crisis de Mundo Crypto continúa y la firma despide a a otros 12 trabajadores 

Mundo Crypto ha despedido a 12 trabajadores que suponían el 8% del total de la plantilla formada por 150 empleados. Los despidos se han realizado en el área de marketing, división que más sufre con los últimos recortes. Sin embargo, desde la empresa dedicada a la formación en criptomonedas han asegurado que los despidos se han llevado a cabo para aumentar la plantilla en otros sectores más relacionados con la plataforma.

El consejero delegado de Mundo Crypto, Mani Thawani, explicó en una entrevista que la compañía ha elevado sus provisiones y contenido sus costes por el actual contexto económico. También aseguró que pretenden incorporar a 35 personas que darán luz verde a los próximos proyectos que tienen en mente.

"Cualquier empresa debería tener suficiente capital durante 12 meses para pagar sus responsabilidades sin facturar nada"

fuentes cercanas han confirmado que el lanzamiento de su token MTC, que tuvo lugar la semana pasada, será la clave para la evolución de la compañía en los próximos meses. Estas premisas han sido justificadas por Thawani bajo el percepto de que cualquier empresa debería ahorrar en momentos de crisis como el que están pasando.

Actualmente, este token tiene un precio de 0,2181 dólares frente a los 0,07 dólares de su lanzamiento. La volatilidad en el precio no preocupa mucho a Thawani, ya que esto no es algo en lo que estén centrados mientras que las perspectivas para el 2023 sigan siendo positivas y no se salgan de las previsiones.