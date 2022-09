Mundo Crypto 'amenaza' con lanzar un token y vuelve a poner en alerta a CNMV

El supervisor del mercado de valores no quita ojo a Mani Thawani, el fundador de Mundo Crypto. La compañía que este verano impulsó un polémico macroevento en el WiZink Center de Madrid sigue dentro de la 'lista gris' de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), o lo que es lo mismo, aún no cuenta con los permisos necesarios para prestar servicios de inversión en España. Es por ello que la intención de la firma de lanzar un nuevo token ha puesto otra vez en guardia al organismo que preside Rodrigo Buenaventura.

Los token son unidades de valor basadas en la criptografía. Los hay de muchos tipos. Es precisamente el carácter de la herramienta que prevé emitir Mundo Crypto lo que el supervisor del mercado de valores ha empezado a analizar con celo, según fuentes financieras consultadas por La Información. La diferencia es significativa.

La CNMV ha iniciado un proceso para comprobar si el plan de Mundo Crypto es lanzar un utility token, que otorga a su propietario acceso sobre productos o servicios de una empresa. O si su intención es emitir un security token, que implica un derecho sobre una participación accionarial. El primer tipo no cumple con las características para ser considerado como un producto financiero en sí mismo y queda fuera del marco normativo que controla este tipo de herramientas. El segundo sí lo es y, por tanto, entra en el campo de supervisión de la CNMV.

Mundo Crypto figura en la bautizada como 'lista gris' que periódicamente actualiza la institución que capitanea Buenaventura. En esta se incluyen aquellas entidades que no han obtenido el visto bueno del Banco de España y, por tanto, "no cuentan con ningún tipo de autorización ni están registradas a ningún efecto en la CNMV" y, sin embargo, "podrían estar realizando algún tipo de actividad de captación de fondos o prestando algún servicio de naturaleza financiera". En consecuencia, Mundo Crypto no está habilitada a día de hoy para emitir secutiry tokens.

Esta falta de certificación fue lo que hizo sonar las alarmas en la CNMV el pasado agosto, ante la celebración del citado macroevento de criptomonedas 'Metaverse Day' en Madrid el pasado 27 de agosto. Días antes de la cita, el supervisor del mercado de valores declaró que ni la empresa organizadora ni algunos patrocinadores del encuentro estaban autorizados para prestar servicios de inversión o captar fondos.

La CNMV abrió una investigación tras el macroevento impulsado por Mundo Crypto para descartar presuntas conductas ilícitas

El cónclave celebraba su tercera edición. La anterior, en 2021, agrupó a más de 30.000 personas. El pasado 27 de agosto el público se disparó hasta rondar los 70.000 asistentes, según datos de la organización. La CNMV abrió una investigación tras la cita y comprobó que se cumplieron las restricciones marcadas, según trasladan fuentes conocedoras a este medio.

La elevada volatilidad y la ausencia de una regulación específica han convertido el control del pujante mercado de criptoactivos es una de las prioridades supervisoras de la CNMV. Así se lo ha pedido el propio Ministerio de Asuntos Económicos al supervisor bursátil. No en vano, la CNMV detectó en 2021 un repunte histórico de reclamaciones por fraude financiero, por importe de más de 800 millones de euros. El supervisor del mercado de valores vinculó la mayor parte de dichas demandas a la actividad 'cripto' de plataformas sin autorización para operar en España.