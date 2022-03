Murtra despoja de galones al líder de la rebelión de los independientes en Indra

Las piezas se mueven de nuevo en la partida de ajedrez que lleva meses librándose en la cúpula de Indra. La compañía semipública española aprueba una decisión paradigmática: el coordinador de consejeros independientes, líder de la ‘rebelión’ que impidió nombrar presidente ejecutivo a Marc Murtra, ha perdido galones. Dejará de ser coordinador de estos miembros del consejo, puesto clave en una compañía como esta, y también abandona la vicepresidencia. Esto sucede en plena reorganización accionarial, con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) buscando la manera de elevar hasta el 28% su posición.

Primero fue el cese de manera fulminante de José Antonio Escalona De Molina, que hasta el pasado mes de julio era secretario no consejero y aliado clave en esa resistencia numantina al relevo de Abril-Martorell por Murtra en la presidencia ejecutiva. Ahora, ocho meses después y a las puertas de una nueva junta general de accionistas clave una reorganización ejecutiva, se produce otro golpe sobre la mesa. Terol, que fue nombrado en el año 2010 y que ostentaba un papel relevante en una compañía con mayoría de independientes, pierde buena parte de todos esos poderes. Sólo mantendrá su sillón en el órgano de decisión hasta la junta de junio, cuando cumple su mandato como independiente.

El consejo ha decidido no esperar para ejecutar la sustitución de Terol de cara a la junta general de accionistas, en la que se hará definitiva pues ya ha cumplido los doce años en el cargo que fija la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como tope para ser independiente -podría continuar pero con alguna figura de 'Otro Externo' y no como independiente-. Sólo le quedará un galón: presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones que, eso sí, tendrá un papel relevante en los próximos meses de reorganización.

Pero en esa Comisión se ha colocado a Enrique de Leyva, el segundo consejero más veterano después de el propio Terol y que le sustituirá como coordinador de independientes y nuevo 'hombre fuerte'. Ocupará el sillón que dejó libre el representante de Corporación Financiera Alba, que dimitió de todos sus cargos después de la venta de la mayoría de sus acciones. De Leyva convivirá junto a Antonio Cuevas (propuesto por Sepi) y también con Ignacio Martín, renovado igual que él en el año 2021 (ya cuando Murtra tuvo influencia como presidente). Ambos son piezas clave también en la Comisión de Estrategia, creada 'ad hoc' por el presidente para tratar de fiscalizar a los dos CEO.

Abril-Martorell percibió 5,8 millones entre indemnización y salario y Marc Murtra ingreso 336.000 euros por el periodo como presidente no ejecutivo.

Terol ejerció un papel clave durante esos días de mayo del año pasado, cuando se resistió a que nombraran a Marc Murtra -propuesto por la Sepi- como presidente ejecutivo en sustitución de Abril-Martorell, lo que le llevó a retrasar el nombramiento y a exigir un informe específico para defenderlo. El pulso que mantuvo con la sociedad pública dependiente del Ministerio de Hacienda desembocó en una tricefalia, con dos consejeros delegados ejecutivos solidarios, Ignacio Mataix (Defensa y Transporte) y Cristina Ruiz (Tecnologías de la Información) y un presidente sin poderes. Una tricefalia que ahora se quiere eliminar para dar paso a una estructura de presidencia ejecutiva más sólida y más fácil de gestionar internamente.

Cambios en los accionistas

Como telón de fondo se encuentran los cambios de calado en el accionariado de la empresa para conseguir ese 'sorpasso' en el consejo de administración y la asignación de poderes a Murtra. El consejo de administración de este mes de marzo, según apuntan desde la compañía en el informe de gobierno corporativo presentado este jueves a la CNMV, se ha acordado adoptar un plan de acción para este año con varias áreas de mejora. La principal: consolidar el papel de Marc Murtra en el consejo en la ejecución de las funciones propias de su cargo y en la interacción con los consejeros delegados. Se trata de un nuevo respaldo al directivo catalán.

Para lograr ese sorpasso, la Sepi ya anunció hace varias semanas su intención de sumar otro 10% a su 18% actual, lo que la dejaba al borde de la presentación de la oferta pública de adquisición (OPA). Corporación Financiera Alba aún no ha vendido su 3% que aún ostenta de la compañía, después de desprenderse de más de un 6%. Su objetivo es dar salida a estos títulos, que serían comprados en principio por la Sepi. Sapa, el holding de Defensa de la familia Aperribay, tiene el 5% y su planteamiento inicial era crecer más para incluso poder tener un sillón en el consejo.

Uno de los que han sido señalados para la venta de acciones en todos estos intercambios ha sido la gestora estadounidense de fondos Fidelity, segundo mayor accionista. Sin embargo, en los últimos días ha hecho algunas operaciones con incrementos leves de su posición. Tradicionalmente esta firma se mantiene al margen de la gestión y no reclama puestos en el máximo órgano de decisión. Lo que resulta evidente, según explican fuentes conocedoras, es que la Sepi tendrá que completar estos movimientos con cierto cuidado ante la atenta mirada de la CNMV. Quedarse por debajo del 30% reglamentario de la OPA, pero ir de la mano de otros aliados -se han barajado cotizadas como la propia Telefónica- significaría una acción concertada que obligaría a la presentación de la OPA.

El objetivo del Gobierno es ejercer un mayor control sobre una empresa que resulta estratégica en un momento delicado como el actual. Persigue elevar hasta el 2% el gasto de Defensa de España, como exige la OTAN en pleno clima bélico por la invasión de Ucrania por Rusia. La compañía semipública ha hecho suyo el reto planteado por el Ejecutivo para construir una industria mucho más potente frente a la fragmentación actual. Así, apunta a un crecimiento en compras en el área de Defensa. La potencial entrada como socio clave en ITP Aero es una de las aspiraciones de Sánchez, pero también habría otras posibles adquisiciones de compañías más pequeñas en España y otras más relevantes fuera.

Mientras tanto, la compañía acaba de dar cuenta de los salarios de los principales directivos. Fernando Abril-Martorell recibió una indemnización de 3,1 millones de euros (775.000 euros ‘extra’ por no cumplir con el periodo de preaviso); 1,18 millones por el pacto de no competencia y el resto de sueldo fijo y variable del ejercicio. En total, según el informe presentado este martes ante la CNMV, fueron 5,8 millones de euros. Los dos consejeros delegados ejecutivos, Ignacio Mataix y Cristina Ruiz, recibieron 1,36 millones de euros frente a los 942.000 euros del ejercicio anterior, cuando no ostentaba funciones ejecutivas en el grupo. Por su parte, Marc Murtra percibió 336.000 euros.