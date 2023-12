Murtra mantiene sobre la mesa de Indra la opción de vender su filial Minsait

El presidente de Indra, Marc Murtra, ha asegurado que la compañía evalúa "todas las opciones" en relación con la filial tecnológica de la empresa, Minsait, incluida una posible venta de la misma, si bien ha resaltado que cualquier posible operación se encajará en el marco del nuevo plan estratégico que presentará en el primer trimestre de 2024.

"No descartamos nada (...), pero las decisiones están subrogadas al encaje con nuestra estrategia", ha afirmado el directivo, al tiempo que ha destacado que la venta potencial de la mencionada filial lleva existiendo desde antes de su entrada en el consejo de administración de Indra, ha recalcado Murtra este lunes en un coloquio organizado por el 'Club Siglo XXI'.

Asismismo, Murtra ha descartado la posibilidad de que Indra adquiera una participación en Telefónica y ha argumentado que no tendría "encaje" con la estrategida de su compañía. "No hay un encaje con lo que debería ser la estrategia de Indra (...) Hacemos inversiones industriales, no fiancieras, y no le vemos un encaje a una participación de Indra en Telefónica o cualquier variante que se le parezca", ha explicado Murtra.

En cuanto a la posibilidad de que Escribano solicite un asiento en el consejo de administración de Indra después de que el pasado 24 de noviembre elevase su participación en la compañía hasta el 8%, Murtra ha indicado que esa opción se analizará en caso de plantearse.

"Damos las bienvenida a todos los accionistas (...) Notamos que (Escribano) es un inversor con vocación industrial y vemos que es a largo plazo. Todos los ámbitos relacionados con el consejo de administración son cosas que se han de tratar con discreción. Si lo piden (el puesto en el consejo), lo analizaremos en base a la legislación vigente", ha remarcado el directivo.

Autonomía estratégica

En su discurso en el coloquio del 'Club Siglo XXI', Murtra ha destacado la necesidad de que España y Europa consigan la autonomía estratégica en el ámbito de la defensa. En ese sentido, ha apuntado que el objetivo de Indra es convertirse en el contratista principal en España y también en los nuevos proyectos que puedan surgir en Europa, al tiempo que ha resaltado que la principal baza de la compañía pasa por ser 'sistemista', es decir, por ofrecer su tecnología ligada a sistemas de mando y control.

"España va a participar en los programas europeos de defensa y eso encaja bien con la estrategia que proponemos, que es ser un contratista principal para poder ofrecer la tecnología española, que es más avanzada en los sistemas de mando y control para los sistemas europeos", ha detallado Murtra.

En ese contexto, ha argumentado que Europa está en un "momento constituyente" en el ámbito de la defensa debido principalmente al entorno geopolítico actual y a los avances tecnológicos, dos elementos que están impulsando el aumento de la inversión en este ámbito. Sin embargo, ha apuntado que en Europa hay demasiada atomización en lo que a los programas de defensa se refiere, dado que, por ejemplo, en el continente existen 19 tipos de tanques, mientras que en Estados Unidos tan solo hay uno. A su juicio, esa atomización de los programas de defensa en Europa redunda en una menor eficacia de las inversiones en defensa en comparación con otros países como Estados Unidos o China, según ha ejemplificado.