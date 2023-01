Musk quiere evitar la fuga de usuarios y se abre a quitar la publicidad en Twitter.

Tras su aterrizaje en la red social del 'pajarito azul' Elon Musk no ha parado de incorporar cambios, algunos de ellos no han sentado nada bien a los usuarios y ahora el magnate está decidido a arreglar la situación para evitar la fuga masiva de clientes. A través de su perfil en la red social, Musk ha adelantado que un alza en la suscripción de Twitter no incluirá anuncios, tras quejarse de que "son muy frecuentes" y "muy grandes".

Musk, propietario único de la red social, que compró el pasado año por 44.000 millones de dólares, recurre habitualmente a los tuits para informar de sus planes, lo que piensa o hacer consultas, y hoy indicó además que se tomarán medidas en las próximas semanas para atender el tema de los anuncios.

"Los anuncios son demasiado frecuentes en Twitter y demasiado grandes" y se están "tomando medidas para abordar ambos en las próximas semanas", indicó el multimillonario, que está llevando a cabo despidos masivos en la empresa. "Además, habrá una suscripción de mayor precio que permite cero anuncios", aseguró.

Musk también ha señalado que en los próximos meses la plataforma traducirá y recomendará tuits "sorprendentes" de personas de otros países y culturas.