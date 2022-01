Mutua y CaixaBank amplían su acuerdo sobre la red de Bankia por 650 millones. 

CaixaBank amplía su matrimonio en bancaseguros con Grupo Mutua con la intención de extender la alianza que mantienen en la distribución de seguros de no vida a la antigua red de oficinas de Bankia. El acuerdo incluye un desembolso de 650 millones de euros por parte de SegurCaixa Adeslas, entidad integrada en el Grupo Mutua y participada por CaixaBank en un 49,9%, a la entidad presidida por Gonzalo Gortázar. El acuerdo no es baladí, la aseguradora aumentará su capacidad para distribuir seguros de no vida a seis millones de clientes adicionales, con un aumento cercano al 50% y un "alto potencial de crecimiento", dado que la red de Bankia la penetración de los seguros era inferior que en la de CaixaBank.

CaixaBank distribuye seguros de vida a través de su filial 100% participada VidaCaixa y desde 2011 mantiene un acuerdo con Mutua para la distribución de seguros de no vida. CaixaBank completó la absorción de Bankia en marzo de 2021 y procedió a negociar la ruptura del acuerdo de bancaseguros que Bankia mantenía, a su vez, con Mapfre. Según acordaron a finales del pasado mes de diciembre, CaixaBank pagó a Mapfre 570,8 millones de euros de indemnización y le compró su 51% en la sociedad Bankia Vida por 323,7 millones de euros, para después venderla a VidaCaixa. Asimismo, la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri indemnizó a Mapfre con 247,1 millones de euros por la terminación del contrato de agencia para la distribución de los seguros de no vida.

Una vez roto el acuerdo entre CaixaBank y Mapfre, el banco ha procedido a ampliar su alianza con Mutua para que el acuerdo de distribución de seguros de no vida a través de SegurCaixa Adeslas se extienda a toda la red de oficinas procedentes de Bankia. Según precisan en una nota, este acuerdo representa la continuidad al "deseo expresado por Mutua de acompañar" a CaixaBank en su estrategia de crecimiento, como ya sucedió tras la incorporación a su negocio de las redes de Banca Cívica y Banco de Valencia en 2013, y la de Barclays en 2015.

Para Mutua, el acuerdo se enmarca en su estrategia de seguir acelerando la diversificación de sus negocios -lo que desarrolla fundamentalmente a través de su expansión internacional-, el impulso de la gestión de activos, la entrada en el sector de la movilidad y la apertura de nuevos canales de distribución, como la propia alianza con CaixaBank y la recientemente alcanzada con El Corte Inglés. Por su parte, para CaixaBank este acuerdo supone dar por cerrada la ordenación de su negocio de seguros tras la integración.

CaixaBank y Mutua Madrileña formalizaron en julio de 2011 una alianza por la que la aseguradora tomaba una participación de control del 50% de SegurCaixa Adeslas y alcanzaba además un acuerdo para la distribución exclusiva e indefinida de productos de Salud, Hogar, Autos y restantes ramos de No Vida de SegurCaixa Adeslas a través de la red de oficinas de CaixaBank, la mayor red del país. El acuerdo sellado ahora afecta a este segundo aspecto de la alianza y llega tras los "buenos resultados" obtenidos desde que se firmó la alianza y que han hecho que la contribución total neta de SegurCaixa Adeslas a la cuenta de resultados de Mutua Madrileña ya haya superado los 1.075 millones que supuso la inversión inicial.

Además, destacan la evolución de SegurCaixa Adeslas, compañía cuyo presidente ejecutivo es Javier Mira, quien también es director general de Mutua Madrileña, tanto en su cuenta de resultados como en sus cifras de negocio, que "tradicionalmente han evolucionado por encima de la media del sector". Así, el volumen total de primas se elevó a 4.156 millones en 2021, un 4,6% más que en el año anterior, cuando el mercado No Vida creció un 3,3% y, en 2020, el último ejercicio cerrado y en plena pandemia, el beneficio neto ascendió a 436 millones, un 12,7% más.