Nadal gana la batalla dos años después: Mibgas aumenta la negociación un 81%

Causalidad no implica correlación pero desde que el exministro de Energía, Álvaro Nadal, exigió que la actual Naturgy y Endesa dinamizasen el mercado regulado del gas natural en España los resultados no pueden ser más alentadores. En los dos últimos años el llamado Mercado Ibérico del Gas (Mibgas) ha cuadriplicado su volumen de negocio y casi ha duplicado el número de agentes dados de alta, multiplicando por siete el número de transacciones. Unos datos que constituyen la punta de lanza para un mayor crecimiento durante los próximos años, una vez que se lleve a cabo la integración efectiva dentro del Mibgas de las operaciones del mercado organizado en Portugal.

La compañía que gestiona el mercado del gas absorbió en 2018 el 6,9% de toda la demanda nacional con un total de 77.000 transacciones equivalentes a 24,3 teravatios/hora (TWh), lo que supone un crecimiento del 81% sobre los 13,4 TWh negociados en 2017. En 2016 sólo se habían gestionado 11.000 transacciones por un volumen escaso de 6,6 TWh, poco más del 2% de la demanda en España. Fue a principios de 2017 cuando el Gobierno del Partido Popular obligó a que los dos principales operadores dominantes del sector actuasen como creadores de mercado para estimular las actuaciones del Mibgas de cara a la formación de unos precios más competitivos que permitieran reducir el incremento vertiginoso que en aquellos días registraba el recibo de la luz.

El crecimiento registrado estos dos años ha permitido que el mercado ibérico supere incluso la evolución de otros hubs mucho más contrastados como son los casos de Francia y Alemania. Los orígenes de Mibgas se remontan a 2012 pero su operatividad efectiva no empezó hasta el año 2016 a partir de la Ley 8/2015. En la actualidad, sus actuaciones se limitan exclusivamente a España por cuanto que la negociación no se ha extendido todavía a un punto virtual de balance (PVB) en Portugal. El Mibgas es por ahora un mercado estrictamente doméstico que, no obstante, ha alcanzado en enero su récord mensual de negociación con 3,5 TWh, lo que supone un 9,2% de la demanda.

Aparte de la integración con el país vecino, el gran reto de la compañía pasa por ampliar el mercado regulado ibérico al gas natural licuado (GNL), según afirma el nuevo presidente de Mibgas, Raúl Yunta, nombrado a finales del pasado mes de enero después de la rocambolesca salida de su antecesor en el cargo, Antonio Erias. El antiguo presidente del operador del mercado organizado del gas se enrocó en la compañía apelando al blindaje de su contrato, que suponía cerca de la mitad del presupuesto total de Mibgas. Al final, y después de una negociación que se prolongó un mes largo, fue el propio Yunta quien persuadió a Erias para que dejase el cargo con una compensación que no se ha hecho pública pero que en el sector se estima en torno al medio millón de euros.

Una vez resuelta la crisis interna, Yunta tiene ahora el camino libre para recuperar el tiempo perdido y hacer realidad el proyecto diseñado originalmente en Mibgas, a sabiendas de que estos mercados organizados cuentan con un periodo de maduración estimado en no menos de siete años. El plan estratégico de la compañía cuenta, no obstante, con una serie de puntos de apoyo favorables que permiten albergar interesantes expectativas de futuro, como es la exigencia de una energía cada vez más limpia que otorga al gas natural un papel relevante en el mix de generación tanto en el momento presente como de cara a los próximos años. Además, la liquidez e integración del gas en toda Europa crece de manera significativa y el GNL tiene garantizado un desarrollo vigoroso en un mercado cada vez más flexible y de más corto plazo.

OMEL y Enagas, primeros socios

Mibgas posibilita las transacciones en cualquier horizonte temporal dentro de una horquilla que va desde el intradía hasta plazos superiores a un mes, aportando la liquidez que necesita el usuario para adecuar los suministros a la demanda. La compañía dispone de una filial que bajo el nombre de Mibgas Derivatives facilita el registro de las operaciones over the counter (OTC) que se realizan a nivel bilateral entre empresas y fuera del mercado organizado. Esta firma subsidiaria alcanzó al cierre del pasado año una negociación de 2 teravatios/hora, de los que casi un 40% se realizaron a más de un año de plazo.

​La entidad presidida por Rául Yunta se incluye en esa especial categoría de empresas privadas que gestionan actividades reguladas, por lo que está sometida al control de la Comisión Nacional de Mercados y Compentecia (CNMC). Desde el punto de vista accionarial el principal socio es OMEL, el operador del mercado eléctrico que posee un 20%, seguido por Enagas, que cuenta con un 13,3%. Los contrapartes de Portugal, OMIP y REN, suman exactamente la mitad de esta participación, un 10% y un 6,67% respectivamente. El resto del capital está repartido entre todas las grandes empresas energéticas del país, desde Repsol hasta Endesa, Naturgy o Iberdrola, así como una serie de entidades financieras entre las que destaca BNP España.