Nadal vigila la opa sobre Abertis para testar el poder italiano en España

Las grandes operaciones empresariales generan ondas en la economía y en la política. Si esas operaciones afectan a multinacionales y a sectores estratégicos como las telecomunicaciones o el sector de la defensa, las ondas se convierten en ondas de choque. Está sucediendo con las ofertas y contraofertas por la concesionaria de autopistas Abertis.



Dos ministerios, el de Fomento y el de Energía recelan abiertamente de la oferta de la italiana Atlantia (16.500 millones) por la empresa de autopistas de Criteria Caixa, propietaria a su vez de la empresa de satélites Hispasat. Ambos ministerios se opusieron a la aprobación de la OPA de Atlantia sin autorización previa.



Los ministros de Fomento, Íñigo de la Serna y de Energía, Álvaro Nadal, expresan la posición mayoritaria en el Ejecutivo. Mayoritaria, pero no unánime. El ministro de Economía, Luis de Guindos, según fuentes ministeriales, no ha tomado partido. Con apoyo del Gobierno y la cartera por delante, la contraopa de ACS por Abertis (18.580 millones), tiene mucho terreno ganado.



Otra derivada en la pelea



Para el Ministerio de Energía, la pelea por Abertis tiene otra derivada. Atlantia, la antigua Autostrade, se convierte en un test para comprobar hasta qué punto llega la decisión -y el dinero- de los italianos en España. La eléctrica Endesa, controlada por la estatal italiana Enel, está en el radar.



El Ministerio de Energía admite que sigue muy de cerca la pugna por la propiedad de Abertis. Pero sólo porque la empresa de satélites Hispasat, estratégica para el país -un "tema sensible"- forma parte de la operación. "Creemos que se hubiera precisado la autorización previa en la oferta de Atlantia, o al menos haber solucionado antes un cambio de titularidad de Hispasat. Otro orden. Pero nos hemos limitado a expresar nuestra opinión".



El departamento que dirige Álvaro Nadal, niega en cualquier caso que su postura en la operación sobre Abertis tenga relación alguna con la posición de los intereses italianos en la eléctrica Endesa o con su futuro. No todo el mundo piensa lo mismo.



En el sector eléctrico hay quien considera que el triunfo de la opción ACS-Hotchief en el control de Abertis reforzará la posición de Nadal frente a los italianos. Endesa no hizo comentarios al respecto. La posición de enfrentamiento de Nadal con los italianos de Enel quedó de manifiesto la pasada primavera, cuando Endesa-Enel avanzó planes para el cierre de las centrales térmicas de carbón en Andorra (Teruel) y Compostilla (León) en 2020.



Una dura acusación



Nadal lanzó en el Congreso una dura acusación contra los italianos: "Al ser una empresa italiana no le importa, para hacer política de empleo en Italia, crear desempleo en España, y no le importa, para hacer política medioambiental en Italia, hacer política de pérdida de competitividad en España".



El posible vínculo entre las ofertas por Abertis y el futuro de Endesa ni es nuevo, ni es de hoy. En mayo, los mercados especularon con la posibilidad de que Endesa se convirtiera en moneda de cambio para convencer al Gobierno español de que aceptara la venta de Abertis al grupo italiano Atlantia.



En la ucronía especulativa, Gas Natural Fenosa (participada por Caixa-Criteria y por Repsol) culminaba lo que no logró en el año 2005, una fusión con Endesa. Aunque no sería lo mismo. La eléctrica Endesa fue la joya de la corona del sector público empresarial y punta de lanza de la inversión española en América Latina.



Tras ocho años de gestión italiana, Endesa es el esqueleto de lo que fue. Está limitada al mercado de España y Portugal sus filiales en Latinoamérica, agrupadas en torno a la chilena Enersis (Chile, Argentina, Brasil, Perú y Colombia) han pasado a depender directamente de Enel. La idea del "campeón nacional" capaz de competir con éxito en el mercado internacional es un recuerdo de hemeroteca.