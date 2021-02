Naturgy, Abertis y Catalonia Hotels dejan el pleno de la Cámara de Comercio

Abertis, Naturgy y Catalonia Hoteles han decidido abandonar el pleno de la Cámara de Comercio de Barcelona, donde ocupaban tres de las denominadas "sillas de plata", que se otorgan a grandes empresas a cambio de una aportación mínima de 75.000 euros al año, debido a razones organizativas. Según han publicado algunos medios y han confirmado a Efe fuentes de la institución cameral, estos tres grupos empresariales han dejado sus asientos en el pleno, uno de los principales órganos de dirección de la entidad.

Fuentes cercanas a Abertis han confirmado a Efe que la empresa dejó el pleno de la institución en enero de este año debido a que, a partir del próximo agosto su presencia en Cataluña será residual al acabar las concesiones de sus principales autopistas en la comunidad, la AP-7 y la AP-2. Las misma fuentes reconocen que la deriva independentista de la institución "no ayuda", pero aseguran que el motivo de su salida del pleno de la Cambra es básicamente la poca presencia que tendrán en la comunidad a partir del otoño, pese a lo que mantendrán la base operativa de Barcelona.

También ha influido en esta decisión el hecho de que no estén presentes en los órganos de dirección de ninguna otra cámara de comercio de España ni del mundo. Abertis, que no ha querido pronunciarse oficialmente sobre este asunto, seguirá presente en la institución, aunque no en su pleno, decisión que se tomó antes de la celebración de las elecciones del 14F.

Por su parte, Naturgy ha confirmado que revisó en 2020 sus políticas de participación en instituciones públicas. Consecuencia de ello, decidió salir del pleno de la Cambra de Comerç de Barcelona (Cámara de Comercio) y dejar de formar parte de los órganos de gobierno de la institución. Sin embargo, Naturgy continúa con su histórica colaboración con la Cambra y también ha recordado que, en la actualidad, la compañía no participa en los órganos de gobierno de ninguna de cámara de comercio en España.

En el actual plenario de la Cambra de Comerç de Barcelona hay un total de 60 asientos, de los que 14 se conocen como "sillas de plata" y se otorgan a grandes empresas a cambio de una aportación mínima de 75.000 euros anuales. Desde la Cámara aseguran que la salida del pleno no tiene nada que ver con discrepancias con la dirección, sino que se trata más bien de temas organizativos de las empresas.

Ante esta situación, la institución ha abierto lo que se denomina "elecciones parciales", un trámite que se realiza cuando hay una vacante, con la publicación de un anuncio oficial para abrir un periodo para que los interesados se presenten a ocupar esos sitios, cosa que puede pasar o no.