Naturgy amplía el paro de 300 empleados al final de febrero por el 'impasse' del gas

Nedgia, la distribuidora de gas de Naturgy, ha decidido ampliar hasta el próximo 29 de febrero la suspensión temporal de la obligación de trabajar para unos 300 empleados de la compañía, adoptada el pasado mes de septiembre ante la amenaza de recortes a su retribución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Esta decisión de prorrogar la medida se produce ante la incertidumbre todavía existente respecto a la regulación, a pesar de que la CNMC decidió recular respecto a su propuesta inicial de aplicar un 'hachazo' del 17,8% en la retribución para el sector gasista, abriendo de nuevo a consulta una circular en la que plantea ahora un reducción del 9,6%.

La nueva propuesta planteada por el regulador, que no será ya aprobada hasta el próximo año y que afecta al periodo regulatorio 2021-2026, es considerada todavía insuficiente por Naturgy, a la espera además de ver, tras el nuevo proceso de consulta pública abierto, cuál es su desarrollo definitivo, según indicaron a Europa Press en fuentes del mercado.

La circular lanzada ahora por la CNMC recoge una retribución para el sector gasista de 1.391 millones de euros en 2021, de 1.348 millones en 2022, de 1.300 millones en 2023, de 1.264 millones en 2024, de 1.216 millones en 2025 y de 1.181 millones de 2026.

De esta forma, en términos de retribución media para este periodo, la actividad de distribución pasará de aproximadamente 1.420 millones de euros con la metodología vigente a los 1.283 millones con la nueva propuesta, lo que supone esa reducción del 9,6%, frente al 17,8% anterior.

En términos absolutos, la retribución para la actividad de distribución de gas natural, que en casi un 70% corresponde a Naturgy pero que también efectúan otras empresas como Madrileña Red de Gas, Nortegas o Redexis, entre otras, para el periodo 2021-2026 será de 7.698 millones de euros, frente a los 8.520 millones actuales y los 6.990 millones propuestos en un primer momento.

Ni ERE ni ERTE

Esta medida de suspensión temporal para parte de la plantilla de Nedgia, firmada con los sindicatos de la compañía (CC.OO., UGT, SIE, USO y CGT), no conlleva ningún efecto en la retribución salarial de los afectados y no se trata ni de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) ni de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), ya que los empleados siguen percibiendo su salarios y la medida no tiene ningún efecto de ahorro de costes.

Los empleados afectados por esta medida ampliada se circunscriben solamente al área comercial de Nedgia y, en menor medida, a las unidades relacionadas con la actividad de captación de nuevos puntos de suministro de gas.

En julio, tras lanzarse a consulta las circulares de la CNMC, Naturgy ya adoptó, al igual que otras compañías del sector como Madrileña Red de Gas o Gas Extremadura, también un parón temporal de sus inversiones en el negocio de distribución de gas.