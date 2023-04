Naturgy se suma al resto del sector y también recurre el impuesto energético.

Naturgy se suma al resto de compañías energéticas y también recurre el impuesto energético del Gobierno. La gasista ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la orden del Ministerio de Hacienda por la que se aprueban los modelos de declaración de ingreso y pago. Era una de las pocas grandes empresas del sector faltaba por pronunciarse y su presidente, Francisco Reynés, ha cifrado el impacto en 300 millones de euros (150 millones por ejecicio.

"La Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima, de la Audiencia Nacional, comunica la interposición por parte de Naturgy Energy Group, SA, del recurso contencioso-administrativo seguido contra la Orden HFP/94/2023, de 2 de febrero, de la Ministra de Hacienda y Función Pública, por la que se aprueban el modelo 795, «Gravamen temporal energético. Declaración del ingreso de la prestación», el modelo 796, «Gravamen temporal energético. Pago anticipado», el modelo 797, «Gravamen temporal de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito. Declaración del ingreso de la prestación y el modelo 798, «Gravamen temporal de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito", publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE).

1,2% sobre las ventas El impuesto grava con el 1,2% las ventas de las energéticas y entidades financieras con ingresos superiores a los 1.000 millones de euros anuales. Repsol, Cepsa, Naturgy, Iberdrola y Endesa tendrán que abonar este año unos 1.483 millones de euros por el tributo (el 72,5% tan solo las tres primeras). La Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y la Asociación Española de Banca (AEB) también han recurrido.

Repsol, que espera un golpe de 400 millones de euros, fue la primera en iniciar la cruzada contra el impuesto energético del Gobierno. El 8 de febrero, un día después de aprobarse la orden, la petrolera presentó un recurso instando a la suspensión temporal de la norma. La Audiencia Nacional rechazó lo la suspensión cautelar, al considerar que no supone un perjuicio irreparable, puesto que en caso de estimarse finalmente el recurso se trataría de una situación perfectamente reversible mediante la devolución de lo pagado con el abono de los intereses preceptivos (llevando a efecto las compensaciones necesarias).

La decisión de la Audiencia se conoció un día después de que la patronal de las grandes eléctricas Aelec, en la que se integran Iberdrola, Endesa y EDP, anunciara que había presentado otro recurso contencioso-administrativo. Endesa también ha acudido a la justicia por cuenta propia. Denuncia que el gravamen es "injustificado y discriminatorio", y espera un impacto un de 300 millones de euros.

Iberdrola paga 216 millones

De su lado, Iberdrola, que ha disparado un 40% el beneficio en el primer trimestre pese a pagar 216 millones de euros por el impuesto, también ejerció acciones legales e incluso espera ganar el recurso. "Hemos recurrido estas medidas arbitrarias y discriminatorias que solo afectan a algunos sectores (energéticas y banca), sectores que no están en una situación comparable. La medida tiene impacto sobre los ingresos y no sobre los beneficios extraordinarios. Consideramos que este impuesto incumple la Constitución Europea y el Derecho europeo y no esperamos que este año haya una decisión de los tribunales, probablemente el año que viene", dijo el director de los servicios jurídicos de la compañía, Gerardo Codes, durante la conferencia con analistas para dar cuenta de los resultados de 2022.

Asimismo, en el BOE de este miércoles también se publica el recurso presentado por la petrolera Galp y Asfaltos Españoles. De su lado, Cepsa estima que pagará 325 millones de euros y fuentes de la compañía consultadas por este medio han preferido no hacer comentarios sobre la postura que tomará la compañía.