Reynés pasa la 'pelota' nuclear a Sánchez: "No nos toca decidir a nosotros el cierre"

Naturgy, con participaciones minoritarias en Almaraz y Trillo se pone de perfil. El presidente de la compañía, Francisco Reynés, ha explicado este miércoles que el calendario para cerrar los siete reactores en operación hasta 2035 corresponde al Gobierno. "No nos toca decidirlo a nosotros", en referencia a las empresas, según ha asegurado en la rueda de prensa de presentación de resultados de 2018. En cambio, Reynés no descartó la posibilidad de un intercambio de activos entre compañías. "No me cierro a ninguna opción", aseguró.

El presidente de la antigua Gas Natural Fenosa declinó comentar los acuerdos alcanzados con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, pero sí precisó que en el caso de que se modifique la normativa actual, para que las decisiones en la gestión de las nucleares se adopten por mayoría y no por unanimidad, como hasta ahora, se tendrá que hacer por ley.

Naturgy mantiene como uno de sus pilares estratégicos la retribución al accionista. Pagará un 50% más, con un importe total de 1.500 millones.

Reynés prometió un aumento de la retribución del 30% en euros por acción, hasta alcanzar los 1,3 euros por título. Y lo cumplirá en marzo al pagar un dividendo complementario de 0,57 euros por acción. Será uno de los puntos que se someterá a la aprobación de la junta general, anunciada para el próximo mes de marzo.

La atención al accionista se completará con el programa de recompra de acciones, en realidad un pago extraordinario, que alcanzará los 400 millones al final del primer semestre.

La política de cuidado al accionista -lógica dada la composición del accionariado, con los fondos como CVC y GIP al frente- se apoya en las desinversiones (2.600 millones de euros) y la generación de caja (otros 5.500 millones).

En cuanto a la junta, que se celebrará el próximo 5 de marzo,la dirección de la eléctrica ha aceptado la renuncia del consejero dominical William Woodburn y designar a D. Scott Stanley como nuevo consejero dominical, a propuesta del accionista GIP. Stanley, socio de GIP desde el pasado mes de agosto fue, entre 2012 y 2017, director del aeropuerto de Edimburgo. También formará parte de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Naturgy.