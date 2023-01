Naturgy asegura que la negociación con Argelia en 2023 no será "rápida ni fácil"

El presidente de Naturgy, Francisco Reynés, ha zanjado todo tipo de especulaciones sobre la relación de la gasística española y Argelia tras el giro de la posición del Gobierno en el conflicto del Sáhara Occidental. El directivo ha asegurado que no existió influencia política por parte del Estado español en las negociaciones sobre la revisión del precio de su contrato de suministro de gas natural que mantuvieron el año pasado.

Naturgy y Sonatrach cerraron el acuerdo en octubre del año pasado tras meses de negociaciones, aunque solo para 2022. El nuevo precio sería de aplicación retroactiva para los volúmenes suministrados hasta finales del año. Ahora, las dos compañías continúan negociando en el marco de las cláusulas contractuales los precios aplicables para el 2023. "La situación aún no es muy cierta, pero llegaremos a un acuerdo aunque no puedo asegurar que sea ni fácil ni rápido", ha dicho en un foro organizado por La Vanguardia.

"Habrá una tensión lógica en la negociación, pero quiero aclarar que las negociaciones son profesionales y escapan del terreno político. Ocurren entre directivos de Naturgy y Sonatrach y no hay ninguna involucración del Estado", ha aseverado.

No obstante, Reynés ha admitido que Sonatrach sí que 'sufre' influencia política al aportar "el 88% del PIB" del país. "Aunque cuando firmamos contratos acabamos negociando con el CEO de Sonatrach y el ministro argelino, niego radicalmente que las negociaciones hayan estado presididas por políticos", ha reiterado.

Contratos hasta 2032

En este sentido, ha apuntado que la única razón por la que la revisión de precios se cerró solo para 2022 y no para tres años como estipulan sus contratos es por la "altísima volatilidad de los precios de los commodities". Según ambas empresas, los contratos actualmente en vigor fueron firmados hace más de 20 años con vigencia hasta 2032 para un volumen anual del orden de 5 millones de metros cúbicos (bcm) y suponen "compromisos firmes de volumen, tanto de suministro" para la firma argelina, como de retirada obligada de gas para la gasista española vía cláusulas 'take or pay'.

Tras que Naturgy y Sonatrach cerraran a finales de octubre el acuerdo sobre la revisión del precio de su contrato de suministro de gas natural para el año pasado, la banca de inversión anticipa que la energética no llegará al objetivo de ganar 1.800 millones de euros en 2022, incluido en su último plan estratégico. Sonatrach posee el 3,8% del capital de la empresa española. CriteriaCaixa es el principal accionista con un 26,7%, y le siguen CVC y GIP, con un 21% cada uno, e IMF con un 14,01%.

En relación al impuesto energético aprobado por el Gobierno, Reynés ha preferido no decir de qué manera afectará a Naturgy y ha emplazado a la presentación de los resultados anuales -que suele realizar en febrero-. "Hemos hecho los números, pero no los voy a decir porque forman parte de unas cuentas que aún no hemos publicado y como compañía cotizada tenemos que mandar un hecho relevante a la CNMV", ha apuntado.

El directivo ha aprovechado para destacar que las energéticas no fueron resarcidas cuando estaban en números rojos y que hay otros sectores -sin especificar cuales- que han registrado un "excelente 2022" y no se les ha planteado ningún gravamen especial. "Se debería aplicar a todos por igual", ha expresado. Naturgy ganó 1.214 millones de euros en 2021 frente a las pérdidas de 347 millones de un año antes, tras recortar su plantilla un 21,1% — 1.969 trabajadores— y gracias a la subida de los precios de la energía.

Proyecto Géminis

Estamos en vísperas de que se alcance el primer aniversario de la puesta en marcha del Proyecto Géminis, una operación para dividir Naturgy en dos sociedades con la misma estructura accionarial: una tendrá el negocio liberalizado y otra se encargará de las actividades reguladas. La escisión se encuentra en suspenso ante la actual coyuntura de crisis energética, pero Reynés sigue creyendo en ella. "Sigo pensando que dentro del mundo de la energía hay dos tipos de negocio: el que está ligado a la infraestructura y el que está ligado al mercado. Y que mezclar un negocio con otro es un error", ha defendido.

De llevarse a cabo, la idea de la gasista es que ambas empresas sigan cotizando tras una partición del capital de una acción por dos. De este modo, los accionistas tendrían títulos en la dos empresas a partes igual, con la mitad del valor actual. CriteriaCaixa, CVC, GIP e IFM pactaron repartirse el poder en el consejo de administración y la activación de esta operación a principios de febrero de 2022, en la antesala de la guerra de la invasión de Rusia a Ucrania y la crisis energética provocada por el suministro del gas.

Invierno asegurado

España ha hecho los deberes en cuanto al almacenaje de gas y Reynés ha descartado "radicalmente" que el país vaya a sufrir problemas de suministro. Le ha respaldado el presidente del operador del sistema gasista (Enagás), Antonio Llardén, presente en el evento entre el público. "En los almacenes subterráneos y las plantas de regasificación hay casi 50.000 gigavatios hora almacenados. Queda muchísimo y no tenemos ningún problema. La estructura de recepción de gas es flexible, tanto por tubo y barco. En un momento de gravedad, nuestro país puede aguantar mucho mejor que otros. No hay que preocuparse por este invierno", ha subrayado Llardén.