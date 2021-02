Nestlé vende su negocio de agua en EEUU pero mantiene marcas premium

Nestlé se desprende de su negocio de agua en EEUU tras vender sus marcas, Pure Life o Spring, entre otras, a dos firmas de capital privada por 4.300 millones de dólares. El gigante de los alimentos busca enfocarse en el segmento premium y las marcas Perrier, S.Pellegrino y Acqua Panna, que contribuyeron a la recuperación del crecimiento del negocio de agua de Nestlé en América del Norte en el tercer trimestre, no forman parte del acuerdo de venta.

La operación, según señaló la empresa suiza, inlcuye la venta de Poland Spring, Deer Park, Ozarka, Ice Mountain, Zephyrhills, Arrowhead y Splash, así como el servicio de entrega de bebidas en la oficina de EEUU, ReadyRefresh, a One Rock Capital Partners y Metropoulos & Co.

"Esta venta nos permite crear un negocio más centrado en nuestras marcas premium internacionales, aguas minerales naturales locales y productos de hidratación saludable de alta calidad", afirmó el presidente ejecutivo Mark Schneider en un comunicado.

Con esta desinversión, centrada en empresas poco rentables, Schneider está enfocado en mercados con mayor margen y potencial de crecimiento, según señala Bloomberg, y también reduce la exposición de Nestlé al negocio del agua que suscita críticas por su contaminación. La compañía se ha comprometido a hacer que toda su cartera de agua sea neutral en carbono para 2025.

La división de Nestlé Waters North America tiene cerca de 7.000 trabajadores en EEUU y más de 230 en Canadá y en 2019 generó cerca de 3.800 millones de dólares en ventas en 2025.

One Rock, que administra alrededor de 3.200 millones de dólares, señaló que Dean Metropoulos, fundador de Metropoulos & Co, se convertiría en presidente y director general interino de Nestlé Waters North America una vez que se cierre el trato. “Como empresa privada, se espera que la empresa cuente con mayores recursos y flexibilidad para impulsar un crecimiento continuo y fortalecer sus operaciones existentes”, dijo Kimberly Reed, socia de One Rock.