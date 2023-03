Netflix blinda su seguridad para evitar un repunte de piratería en su contenido

La industria cinematográfica y las plataformas de 'streaming' trabajan de forma acompasada para ganarle el duelo a su principal adversario: la piratería. En un contexto actual de elevada inflación y notable incertidumbre sobre las perspectivas económicas, los tambores de piratería resuenan cada vez más fuerte a medida que las compañías de 'streaming' elevan las tarifas de sus suscripciones. En esta coyuntura, las grandes plataformas de contenido invierten en reforzar su ciberseguridad, ante el acecho de los hackers que buscan vulnerabilidades.

El consumo de contenido de manera ilegal es un problema actual que afecta a todas las industrias culturales y del entretenimiento en general. Según un informe publicado por la firma analística británica MUSO, la piratería aumentó un 22% a nivel global durante los ocho primeros meses de 2022, con un destacable aumento del 49% en el caso de las películas. Este repunte, entre otros factores, se puede explicar por la fragmentación de la oferta del contenido entre las plataformas, donde el usuario general no puede abarcar todo el catálogo y recurre a otras vías para visualizar su contenido.

Otro factor que puede ser atenuante del incremento del consumo de piratería es el encarecimiento generalizado de las tarifas. En busca de obtener un porcentaje de ingresos seguros a largo plazo, plataformas como Netflix le han dado un giro a su estrategia, lanzando planes suscritos a publicidad y poniendo el candado a la posibilidad de compartir cuentas entre varios usuarios de forma gratuita. Ahora, la duda es cómo va afectarle esta nueva política a los números del gigante del 'streaming'.

¿Teme el sector un repunte de piratería?

A día de hoy, no se dispone de datos que reflejen una fuga de usuarios de Netflix o un repunte del consumo ilegal de contenido a raíz del lanzamiento de sus nuevos planes. No obstante, el sector no prevé "una migración generalizada de los usuarios de la compañía hacia la piratería". "Las plataformas de 'streaming' han cambiado la forma de consumir contenidos y eso ya forma parte de nuestra cultura y ocio", manifiesta Silvia Leal, experta internacional en Tecnología y Senior Advisor de Evercom, quien en todo caso, vaticina una migración de los usuarios hacia el plan básico con anuncios, donde sólo en España "el 40% de sus nuevas suscripciones son en esta modalidad".

"La compañía anunció su intención de ampliar los departamentos de piratería en todas sus oficinas"

Compañías de referencia mundial como Netflix están muy alineadas con los procedimientos que deben seguirse para tener un sistema de seguridad eficaz. Por ello, de forma paralela a la puesta en marcha de su última estrategia, la firma ha reforzado su seguridad. "Netflix lleva tiempo con el radar en todo lo referente a la piratería de su contenido y por ello a principios de año la compañía anunció su intención de ampliar los departamentos de piratería en todas sus oficinas. Están reforzándose constantemente para controlar los sitios de transmisión pirata, 'cyberlockers' y otras plataformas que distribuyen contenidos de forma ilegal de manera recurrente", explica la analista.

El cine español alerta de las consecuencias

En el camino del mercado cinematográfico español por recuperar las cifras previas a la pandemia, un repunte de la piratería, supondría todo un obstáculo para el sector. En declaraciones a La Información, Estela Artacho, presidenta y directora general de la Federación de Distribuidores Cinematográficos de España (FEDICINE), advierte de que "un repunte en la piratería en este momento tendría un impacto muy negativo en el cine español". "Como todos sabemos, para que el cine pueda seguir desarrollándose y creciendo en todo su potencial, resulta absolutamente indispensable la salvaguarda de la propiedad intelectual", explica.

Para entender la magnitud de este impacto, la consultora independiente GfK, elaboró un informe donde se puede apreciar en cifras cómo afecta la piratería a los ingresos de los titulares de derechos y de los creadores de contenido. Para ello, se basó en el año 2021, donde la tasa de piratería audiovisual en España se situó en el 25%, suponiendo así un perjuicio de más de 417 millones de euros de una cifra que ronda los 2.000 millones de euros en total. En términos de empleo, 120.000 puestos se dejaron de crear en ese periodo y respecto a las arcas públicas, 680 millones se dejaron de ingresar durante el ejercicio.