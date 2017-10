Netflix cumple dos años en España: más de la mitad de sus clientes no ve la tele

El 20 de octubre de 2015, Netflix aterrizaba en España para convertirse en un feroz competidor de la televisión tradicional. Una nueva forma de ver la pequeña pantalla, que aunque no está del todo consolidada después de dos años, ya ha logrado robarle audiencia a los canales tradicionales. En este tiempo se le han sumado más compañeros de viaje como HBO, Sky o Amazon y su gran ventaja es que ofrece al consumidor la opción de elegir, cuándo y dónde quiere ver su serie favorita.



Desde su puesta en marcha ha ido ampliando el catálogo de películas, pero ha conseguido darse a conocer sin modificar sus precios en todo este tiempo. Después de dos años ha anunciado que los subirá en los próximos meses entre un 10% y un 16%. Sus tarifas (entre 7,99 y 11,99 euros) han convencido a muchos amantes de las series y las películas para olvidarse de la piratería y las descargas de Internet para entregase al vídeo bajo demanda.



Netflix, no ofrece estadísticas de usuarios por país. Por lo tanto, no hay datos oficiales de suscriptores en España, pero sí conocemos que en el segundo semestre de 2016 estaba presente en 540.000 hogares, doblando las cifras de sus primeros meses de vida, según el Panel de Hogares publicado por la CNMC.



En 2017 ha continuado con su crecimiento y se ha posicionado como la segunda plataforma de VOD, solo por detrás de Movistar, que cerró 2016 con más de 1,2 millones de usuarios y bajó sus precios para no perder competitividad. Por entonces, aún no había datos de HBO y Sky no había llegado al mercado español.



Le ‘rasca’ audiencia a la televisión



Las audiencias de la televisión han caído en España por quinto año consecutivo, según los datos presentados por Mediaset ante la CNMV respecto a los nueve primeros meses del año. Desde 2012, cada español ve 15 minutos menos de media la televisión cada día y el promedio de espectadores diario cae en 624.000 personas.



Pero este descenso se hizo más notable desde el último trimestre de 2015, casualidad o no, coincidiendo con la llegada de Netflix a España. En 2016, el consumo de televisión cayó un 3% respecto al mismo período de un año antes y hasta septiembre de este año ha vuelto a caer un 2,15%. En dos años, 358.000 personas han abandonado las cadenas tradicionales y el dato actual es de 6,7 millones de televidentes diarios.

Atendiendo a los datos facilitados por los dos grupos de comunicación que cotizan en bolsa, Mediaset ha perdido desde septiembre de 2015 un 2.2% puntos de audiencia (Telecinco el 1,2% y Cuatro el 1%). Atresmedia, mantiene los registros, pero sus principales canales sí se han resentido. Antena 3 ha perdido 1,5% puntos, por el 0,9% de La Sexta. La cadena de San Sebastián de los Reyes se apoya en sus canales minoritarios para no perder telespectadores.



Una máquina de hacer dinero



La compañía se ha convertido en un fenómeno mundial desde que se lanzara en 2007 en Estados Unidos. La facturación de la firma con sede en Los Gatos (California) alcanzó en los nueve primeros meses del año los 8.406 millones de dólares, un 32 % más que los 6.353 millones conseguidos al cierre del pasado septiembre.



En cuanto tercer trimestre, la compañía generó 129,6 millones de beneficio neto y su facturación llegó a los 2.985 millones. Netflix destacó un incremento del 33 % en los ingresos procedentes del "streaming" a nivel global entre julio y septiembre, que se tradujeron en 2.875 millones para las arcas de la compañía.



El pasado 16 de octubre anunció que ha alcanzado la cifra "récord" de 5,3 millones de nuevos suscriptores a nivel global solo en el tercer trimestre, que atribuyó al "fuerte apetito" por sus series y películas originales. Se estima que tiene unos 100 millones clientes en todo el mundo. Y creciendo.