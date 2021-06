El proxy ISS carga contra la ampliación en NH por la dilución a los minoritarios

NH buscará en menos de diez días el visto bueno a su ampliación de capital de 107 millones de euros en la junta general de accionistas. Con el 94% del capital en manos de la tailandesa Minor desde la opa lanzada en 2018, se da por hecho que la medida saldrá adelante con la mayoría de votos a favor. Pero el proxy ISS, el asesor de voto más grande del mundo, no ve con buenos ojos la propuesta, por lo que ha emitido un informe en el que recomienda a los accionistas oponerse a este punto del día.

En la documentación consultada, ISS analiza la ampliación de capital de NH y detecta una dilución potencial de los accionistas minoritarios, quienes podrían ceder terreno si no ejecutan sus derechos de suscripción preferente. El proxy estadounidense refuerza su no a la ampliación de la hotelera porque el consejo tampoco especifica cuál es el precio de emisión de las nuevas acciones, una práctica que tachan de "poco común". Fuentes de NH explican al respecto que el precio se formula teniendo en cuenta el "número máximo de acciones a emitir al precio mínimo de emisión". No obstante, se tiene en cuenta la previsión de suscripción incompleta, de forma que si el precio de emisión fuera mayor, el número de acciones a emitir y la dilución serían menores.

Sea como fuere, la previsión es que la junta de accionistas concluya con la clara aprobación de este y el resto de puntos del día. La mayoría del capital social de NH (94%) está en manos de la firma tailandesa Minor International, quien propuso la ampliación de capital el pasado mes de mayo y avanzó que cubriría 100 de los 107 millones de euros de esta operación. Los 100 millones de Minor llegan tras la suscripción de un préstamo convertible entre NH y MHG Continental Holding LTD, entidad singapurense dependiente de Minor.

La ampliación de capital de NH previsiblemente finalizará entre los próximos meses de septiembre y de octubre, con la entrega de las nuevas acciones (un máximo de 53,5 millones de títulos). El resto de pequeños accionistas que deben decidir si ir o no a la ampliación de capital, de acuerdo a los informes de los proxy, son la gestora de Banco Santander, el gestor australiano de activos First Sentier Investors y el gigante Vanguard, todos ellos con pequeños paquetes de acciones que no alcanzan el 1% del total.

La operación es de suma importancia. Un informe que la agencia de rating Moody's emitió la pasada semana afirma que la compañía contará con un colchón de efectivo de aproximadamente 280 millones de euros a finales de este mes, siempre y cuando Minor inyecte sus 100 millones de euros. "Esto sería suficiente para cubrir nueve meses de operaciones con un gasto de efectivo promedio de 29 millones de euros al mes", explica la casa de calificación al respecto.

ISS recomienda votar a favor del resto de puntos, a excepción de la reelección de Jose Maria Cantero como consejero dominical. Considera que su continuidad en el board impide que la compañía cumpla con las prácticas de buen gobierno en materia de diversidad de género. En este sentido, ISS coincide con Glass Lewis. El otro gran proxy advisor a nivel mundial también hace hincapié en la necesidad de que la cotizada española cumpla con el ratio saludable de mujeres en el consejo de administración. Con el objetivo de propiciar la diversidad en este órgano de gobierno, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) recomienda que las consejeras representen, al menos, un 40% del total de miembros no más tarde de 2022.

Venta de hoteles

La compañía espera que el aumento de capital, sin embargo, no sea la única aportación de liquidez. La otra medida de calado es la venta de hoteles, proceso que ya está en estudio, siempre bajo fórmulas sale & lease back o sale & management back, esto es, vender el edificio y mantener la operación hotelera en régimen de alquiler a largo plazo o de gestión. La hotelera espera cerrar estas operaciones durante la segunda mitad de 2021 y obtener aproximadamente 200 millones de euros. “De ese modo, la ampliación de capital permitiría a NH reforzar su liquidez a corto plazo, y estas rotaciones de activos podrían ser destinadas a completar ese refuerzo y reducir el endeudamiento corporativo en el medio plazo”, explicó la compañía en mayo.

En este sentido, NH ya ha dado los primeros pasos y ha comunicado recientemente a la CNMV que se encuentra en negociaciones avanzadas para la venta del hotel NH Calderón, en Barcelona. La cifra de la operación podría alcanzar los 125 millones de euros. El resto de hoteles en cartera de NH que podrían entrar en futuras operaciones se encuentran mayoritariamente en núcleos urbanos de Europa, donde tiene la mayoría de establecimientos en propiedad (51 frente a los 22 de América del Norte y del Sur). A diferencia del segmento vacacional, este tipo de hoteles han sufrido más la crisis del coronavirus por la lenta recuperación de la movilidad y las constantes restricciones perimetrales.