Nissan renuncia a incluir en ERTE a los trabajadores de la línea 2 de Barcelona

La dirección de Nissan ha dado marcha atrás en su intención de volver a introducir en el ERTE a los operarios de la línea 2 de la planta de Zona Franca y les abonará un permiso retribuido para cubrir el período que no han podido trabajar debido a la huelga, han informado los sindicatos. La compañía ha comunicado este cambio de planes a los sindicatos de la planta después de que el comité presentara hace unas semanas una demanda judicial contra la dirección de la multinacional por vulneración del derecho a la huelga.

El comité presentó la demanda como respuesta a la decisión de la multinacional de volver a incluir en el ERTE de fuerza mayor a los trabajadores de la línea 2 que se habían reincorporado a la fábrica tras el parón obligado por el coronavirus y que, como consecuencia de la huelga indefinida, no pudieron continuar ensamblando vehículos por falta de piezas.

La huelga indefinida convocada por los comités para reivindicar un plan industrial para la plana cumple hoy 22 días. En un comunicado, el comité asegura que la empresa les ha comunicado que renuncia a volver a introducir a estos trabajadores en el ERTE y que les pagará todos los días desde el 6 de mayo hasta el 2 de junio como un permiso retribuido.

"Esta es otra batalla ganada, no solo hemos conseguido frenar la fabricación del Mercedes, sino que hemos conseguido, mediante la movilización y las demandas, que esto no vaya en detrimento de los bolsillos de todos los trabajadores ni del Estado", ha asegurado. La empresa ha asegurado que, de momento, no tienen ninguna información en relación con el ERTE.