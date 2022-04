Todas las novedades que tendrá la tienda de Zara más grande del mundo

Este viernes, 8 de abril, abre las puertas la que está considera como la tienda de Zara más grande del mundo. En la parte baja de Hotel Riu, en Madrid, un imponente espacio de cuatro plantas y 8.000 metros cuadrados dará cobijo a al nuevo local comercial de Inditex. Diseñado en un estilo arquitectónico amplio y diáfano, el equipo interno de la compañía ha querido replicar el concepto "white box" (caja blanca), todo en tonos neutros, con el objetivo de que el producto sea el protagonista de la sala.

Ubicada frente a la Plaza de España, este espacio cuenta con todas las novedades tecnológicas que la empresa tiene a su disposición. La finalidad de la compañía es lograr que el consumidor que se acerque a este local pueda vivir una "experiencia única". La automatización y la robotización en su máximo grado llegarán a la tienda. Los probadores inteligentes y la recogida automática de pedidos online, son solo algunos de los ejemplos.

Probadores inteligentes

La compañía quiere acabar con las imágenes de largas colas de personas esperando para entrar en un probador. Para lograr esto, han instalado unos paneles inteligentes con los que los clientes podrán sacar un turno de espera para que no se acumulen en la entrada. Esto no será necesario si no hay gente esperando.

Probadores Zara Madrid La Información

Existen dos formas de conseguirlo. En primer lugar, si los consumidores tienen la aplicación de Zara descargada, se les asignará un número directamente cuando escaneen el cogido QR que le aparecerá en la pantalla de estos paneles. Una vez lo tengan identificado, podrán moverse tranquilamente por la tienda porque será el teléfono el que les avise que es su turno para entrar.

En el caso de no tener la app o para las personas más mayores, estos tablones también facilitarán un ticket impreso con el número de puesto en la cola. En ambos supuestos, una vez sea nuestro turno, se nos asignará una cabina en concreto. En este local, Zara cuenta con 28 probadores en la primera planta, 18 en la segunda y cuatro en parte la subterránea.

Recogida de pedidos online

Otra de las grandes novedades, como señalábamos, es el punto de recogida de pedidos online. Este espacio está dedicado para que las personas que compren algún producto online puedan recogerlo en la tienda sin tener que hacer cola en las cajas o sin tener que esperar a ser atendidos por algún trabajador. El funcionamiento es muy sencillo.

El primer lugar, cuando el producto adquirido llegue a la tienda, el comprador recibirá un mensaje de texto u online en el que se le indicará que su pedido está listo. Además, se le enviará un QR con el que solicitar el paquete en la tienda física. En la primera planta del local han habilitado un espacio para que el cliente pueda recogerlo sin hacer colas. Mostrando el código a una máquina, en pocos segundos recibirá su compra. Un proceso robotizado y automatizado para facilitar los trámites del consumidor.

Punto de devolución online

Los clientes que quieran devolver una compra en la tienda física podrán hacerlo en este local. El nuevo espacio de Zara ha habilitado un punto de retorno de pedidos online para que el cliente vaya a entregar su paquete de forma rápida y eficaz. Con el QR obtenido cuando hacemos la devolución por la página web, podremos acercarnos a este punto para comenzar el proceso. A través de un buzón, los consumidores podrán colocar su compra y finalizar la operación en un corto plazo de tiempo.

Showroom de lencería

Por primera vez, una tienda física de Zara va a exhibir productos de su línea de lencería. La empresa se ha volcado con este espacio para que la experiencia del cliente sea acorde a lo que allí se vende. Esta área del local comercial contará con probadores exclusivos, caja de cobro propia y hasta un almacén reservado únicamente para los productos de esta línea.

Showroom de lencería en la nueva tienda de Zara La Información

También habrá zonas reservados para el calzado. Aunque este producto ya se vendía en las tiendas físicas, su ubicación estaba pensada para coordinarlo con las prendas de vestir. En este local, los tacones, los zapatos, las deportivas y cualquier otro tipo de bota gozará de exhibidores y mobiliario propio.