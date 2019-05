O2 'roba' poco a Movistar: menos del 15% de sus nuevos clientes son de Telefónica

Era uno de los grandes temores del mercado con el lanzamiento de O2. La nueva marca para la gama media del sector de las telecos podía 'comerse' una parte de los clientes de más valor de Telefónica. Esa canibalización no ha sido especialmente dura, al menos hasta ahora. La operadora ha desvelado que más del 85% de sus nuevos clientes proceden de otras compañías.

"No tiene por qué canibalizar al resto de marcas; hay un hueco no bien cubierto por los tres grandes operadores y mal cubierto por el resto para clientes que sólo quieren comunicaciones", aseguró durante la presentación del proyecto a mediados del año pasado el director de desarrollo de producto de Telefónica, Pedro Serrahima. Y ese fue el mantra que repitió el consejero delegado, Ángel Vilá, durante la presentación de resultados: se hizo para atacar a una parte del mercado que no se había cubierto con los paquetes de Fusión.

Hasta ahora, la compañía sólo se había limitado a reportar los clientes totales que había logrado hasta comienzos de este año: 80.000. Ante el interés de los analistas, la compañía ha desvelado que en total ya se ha alcanzado los 120.000 usuarios de móvil, de los que el 80% tienen paquetes convergentes.

La cifra demuestra que la tracción se mantiene en esta segunda marca. ¿Y el temor a esa canibalización? Vilá explicó que la portabilidad desde Movistar hacia O2 está siendo "muy reducida", tal y como estaba previsto. En concreto, más del 85% de los nuevos clientes que captan no proceden de la primera marca de la operadora, sino de otros competidores. Es decir, menos del 15% 'bajaron' a O2 desde Movistar. "Está progresando acorde a las expectativas que teníamos para esta propuesta comercial", apuntó.

Esa era una de las preocupaciones. La otra tiene que ver con los ingresos. ¿Afectará al volumen de negocio medio que la operadora hace por cada uno de los clientes (Arpu)? Obviamente, está afectando y por primera vez la operadora le ha puesto números. En el llamado Arpu, incluye no sólo Movistar, sino también O2. Y se ha visto afectado seriamente, con una ralentización hasta situarse en los 88,2 euros al mes.

"Obviamente está afectando al Arpu, pero éste sigue creciendo", advirtió Vilá, para tratar de despejar las dudas. Y puso cifras sobre la mesa: el 37% de los clientes de Telefónica se encuentra en la gama 'baja' que tiene un desembolso medio mensual de unos 60 euros. "No es algo que no fuera esperado, pero hay que tener en cuenta que esos 60 euros es el Arpu para la 'gama baja' y es el Arpu total de nuestro competidor más cercano", explicó.

¿Y el resto de gamas? En torno al 30% de todos los clientes, están en los paquetes de más valor (con una media de 130 euros al mes). Y el 35% del total se encuentra en lo que ellos determinan como 'gama media' (con unas tarifas mensuales de 85 euros).

¿Más subidas de tarifas?

De cara a los próximos trimestres, pese al frenazo significativo en el crecimiento de los ingresos medios de los paquetes convergentes de Movistar Fusión, Telefónica no espera una caída. Esperan aprovechar el impacto positivo de las actualizaciones de tarifas y una mejora de productos (upselling). Prevén un "impacto diluido" de las promociones y también de las ofertas convergentes de la propia O2.

En este contexto, la compañía cree que hay posibilidades para subidas selectivas de tarifas por más servicios ('Más por más') en los paquetes de gama más alta. "Estamos más confiados en que la evolución positiva del ingreso medio por cliente estará aquí para quedarse", concluyó Ángel Vilá.