Oferta en Airbnb: busca cinco voluntarios para disfrutar dos meses en las Bahamas

Una oferta con miles de aspirantes y solo cinco ganadores: la última estrategia de la firma Airbnb promete arrasar en las redes. La compañía ha lanzado una convocatoria a la 'caza' de media decena de voluntarios intrépidos que quieran aventurarse a pasar dos meses en las Bahamas, un país que mira al turismo como uno de los motores claves para su recomposición, tras los estragos que ha dejado a su paso el huracán Dorian. Los candidatos se hallan a solo una solicitud (y un click) de disfrutar de esta experiencia única, donde podrán recorrer las más de 700 islas de aguas cristalinas que componen la vista aérea de un archipiélago único en todo el mundo.

Los requisitos son claros. Los aspirantes deben ser mayores de 18 años, contar con disponibilidad para pasar los meses de abril y mayo de 2020 en fuera de casa y las ganas de cooperar como voluntarios para la ONG Bahamas National Trust. Además, los idiomas son otro hándicap: todos los viajeros deberán tener el nivel de inglés suficiente para mantener una conversación fluida. Finalmente, tendrán que demostrar que su compromiso con la mejora de la calidad de vida en la isla es firme.

Mira también Una ciudad española, entre los 20 viajes más populares de Airbnb para 2020

Desde la Airbnb, firma que patrocina la iniciativa, detallan que este tiempo sabático en las Bahamas es un proyecto impulsado por la citada ONG y respaldado por el Ministerio de Turismo del país. En este programa podrán participar todos aquellos ciudadanos que cumplan con la premisa de la edad y que residan en alguno de los siguientes países o regiones: Alemania, Argentina, Austria, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China continental, Corea del Sur, Dinamarca, Dubái, España, Estados Unidos, Francia, Hong Kong, Irlanda, India, Italia, Japón, Malasia, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, Rusia, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tailandia, Taiwán y Reino Unido.

Compromiso y cooperación

Las Bahamas, anuncia Airbnb en su web, son famosas principalmente por su capital, Nasáu, pero el país está formado por más de 700 islas, todas ellas únicas, conectadas entre sí, como una familia a la que los bahameños llaman «Family Islands». La empresa asegura que, en este entorno, los ganadores vivirán con anfitriones locales en Andros, Exuma y Eleuthera, donde se unirán a las comunidades locales en su misión por preservar las principales industrias naturales y un ecosistema que, acorde con los tiempos, cambia a un ritmo vertiginoso.

Desde la compañía matizan que no es la primera vez que Airbnb se embarca en un proyecto similar: "Los programas 'Un tiempo sabático' de Airbnb ofrecen a personas de todo el mundo la oportunidad única de viajar con una misión y aportar su granito de arena. En noviembre de 2019, cinco voluntarios participaron en 'Un tiempo sabático en la Antártida', donde formaron parte de una expedición de investigación en el lugar más aislado del planeta".

La selección final de los cinco ganadores se anunciará el próximo 25 de marzo de 2020 pero los aspirantes tendrán que presentar su candidatura a través de la página web antes del 18 de febrero a las 23:59 (EST). En esta ocasión, Airbnb pregunta a los candidatos, además de sobre su edad, disponibilidad y lugar de residencia; sobre su capacidad para nadar sin dificultades o sobre si tienen o no certificado de buceo. Además, en el documento de solicitud y para evitar confusiones, Airbnb matiza que no es necesario reservar ni desembolsar nada en la compañía, como también que el proyecto no supone ningún punto a favor para obtener un puesto de trabajo en la empresa.

Ocho semanas. Tres islas.

Si resultas ser uno de los cinco afortunados, tu viaje consistirá en ocho semanas divididas en tres bloques temáticos. Desde la primera semana y hasta la tercera disfrutarás del proyecto 'Ayuda a recuperar los arrecifes de coral en Andros', en el que Katie Storr, instructora profesional de buceo, te enseñará todo lo que necesitas saber: tomar muestras de coral, construir y cuidar cultivos de coral y trasplantar de nuevo al arrecife los que vayan creciendo.

A partir de la cuarta semana, 'Impulsa la pesca sostenible en Exuma', en el parque nacional terrestre y marino de los Cayos de Exuma, te unirás a un equipo de buceadores y pescadores experimentados. Finalmente, durante las últimas dos semanas se desarrollará el bloque, 'Promueve la agricultura tradicional en Eleuthera', en el que Omar McKlewhite, maestro jardinero de la Reserva de plantas nativas Leon Levy, te adentrará en el vasto mundo de la botánica, con sesiones de preparación de bush tea y talleres orientados a conservar este importante legado de la cultura bahameña.

En definitiva y en palabras de Airbnb, 'Un tiempo sabático en las Bahamas' parte de la idea de beneficiar directamente a las comunidades locales a la vez que busca apoyar las iniciativas que luchan por un futuro sostenible: "Durante el transcurso del programa, trabajarás en proyectos de conservación de gran envergadura en los parques nacionales del país, dirigidos por Bahamas National Trust, y ayudarás a organizar futuras experiencias que giren en torno al patrimonio cultural único de las Bahamas", asegura la firma.