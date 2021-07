OHL cambia de nombre a OHLA tras finalizar la reestructuración financiera

OHL inicia una nueva etapa. La constructora controlada por los hermanos mexicanos Amodio ha decidido cambiar su nombre por el de OHLA después de acometer la reestructuración clave para el futuro de la compañía. En un acto institucional, los principales representantes del grupo fundado por Juan Miguel Villar Mir ha anunciado la nueva imagen y el nuevo logo.

El anuncio se ha comunicado en la sede social de Torrespacio, en Madrid, esta tarde. El acto ha estado presidido por Luis Amodio Herrera, presidente de OHL, y el consejero delegado, José Antonio Fernández Gallar. A este respecto, Fernández Gallar ha desgranado algunas de las nuevas metas de la compañía en divisiones como construcción, concesiones, industrial y servicios, principalmente. "Conscientes de esta realidad, vamos a desarrollar infraestructuras que impulsen un crecimiento sostenido y en las que las fórmulas de colaboración público-privada tendrán un protagonismo destacado”, ha afirmado el consejero delegado.

El anuncio llega tras la junta de accionistas, en la que el grupo se marcó como objetivo alcanzar unas ventas de entre 2.900 y 3.000 millones de euros para este 2021 y lograr un resultado bruto de explotación (ebitda) superior a los 80 millones de euros. La compañía, siempre que alcanzara este objetivo, lograría dejar atrás las pérdidas operativas de 151,2 millones que registró durante el año del coronavirus.

Al margen de este anuncio, la compañía encadena varias semanas comunicando operaciones. Una de las últimas fue la venta su participación (49%) en el Old War Office, el antiguo Ministerio de la Guerra británico. Con el objetivo de reducir deuda, la compañía alcanzó un acuerdo con la promotora 57 Whitehall Investments, filial del grupo indio Hinduja, por 105 millones de euros. Fernández Gallar ha recordado que su política de desinversiones continuará durante lo que resta de ejercicio.

Los Amodio concentran el 26% de OHL; Villar Mir, el 7%

El cambio de nombre de OHL coincide también con la comunicación de un nuevo equilibrio accionarial ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La información del regulador bursátil muestra que los hermanos Amodio se han consolidado ya como los accionistas de referencia de la constructora española después de la ampliación de capital. En concreto, la familia mexicana tiene casi el 26% del capital social (25,96 %).

Antes de esta operación, que ha supuesto una inyección de 37 millones en la constructora, los Amodio ostentaban el 16% de las acciones. El mando lo tenía, no obstante, el Grupo Villar Mir, a través de Inmobiliaria Espacio, que ahora ha visto reducida su participación desde el 14,6% a poco más que el 7%.

Sobre la composición del consejo de administración, el presidente de la compañía Luis Amodio ha deslizado nuevos cambios con este nuevo reparto del capital social. En cualquier caso, ha afirmado, los bonistas no entrarán en el órgano decisorio. Amodio ha aprovechado para recordar que no tiene intención de lanzar una oferta pública de adquisición (opa) por el porcentaje restante que no ostenta.