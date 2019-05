OHL: "Hemos abierto una investigación interna con el fin de detectar fallos"

Nueva junta general de accionistas de OHL. Con los datos del primer trimestre sobre la mesa -que dejan atrás los números rojos- y el nombre de la compañía salpicado por varios escándalos judiciales, Juan Villar Mir, presidente de la compañía, ha iniciado su discurso anunciando la apertura de "una investigacion interna" para comprobar nosotros mismos los modelos de prevención que tenemos con el fin de detectar posibles fallos y poner de manera inmediata las soluciones.

Del mismo modo, ha recordado que "desde la creación de la compañía en 1911 podemos decir que ningún directivo o empleado ha sido condenado por corrupción". En cambio, es necesario señalar que el magistrado Manuel García Castellón que investiga el caso Lezo, abrió recientemente una pieza separada en el marco de este macroprocedimiento para investigar, presuntas mordidas que habrían salido desde la compañía para adjudicarse a cambio contratos públicos y que alcanzarían los 40 millones de euros.

Mira también Un directivo de OHL reconoce pagos en efectivo en las adjudicaciones de Canarias

En el marco de estas piezas, se está investigando a ex altos cargos de la compañía, entre ellos a Paulino Hernández, que declara este jueves en la Audiencia Nacional, tal y como adelantó este diario. El horizonte es muy complicado a tenor de las escuchas que practicó la Guardia Civil a sus teléfonos que obran en el sumario de la causa a las que ha tenido acceso este medio.

En lo que respecta al expresidente del grupo, Juan Miguel Villar Mur y a su yerno, Javier López Madrid, también están siendo investigados en la pieza de esta misma causa en la que se estudia la adjudicación irregular del proyecto de cercanías de Navalcarnero. Además, estos dos ex directivos están siendo investigados por el mismo juez instructor en el marco del caso Púnica, en lo que respecta a supuestos pagos en B al PP de Madrid.

Villar Mir también se ha afanado en confirmar que OHL siempre ha tenido una estrecha "colaboración siempre con la justicia" y que así seguirá siendo en el futuro.

A partir de ahora, buenas noticias

Uno de los accionistas minoritarios ha preguntado al consejo de administración de la constructora cuál sería el valor actual de la compañía, algo a lo que Juan Villar Mir ha señalado rotundamente: "Hay una respuesta elemental, lo que dice la bolsa". El presidente ha continuado argumentado que "esa respuesta seguro que a ninguno le deja contento. Yo creo que vale bastante más que eso, no me atrevo a dar ninguna cifra pero sí que tengo la tranquilidad mercantil de que por primera vez en bastantes años no tenemos ningún horizonte de dudas en la gestión de la compañía".

En este mismo sentido, ha señalado que "tenemos un equipo joven, motivado y con unas líneas de actuación clarísimas y yo creo que no nos quedan nada más que darles buenas noticias. Noticias malas quedan cada vez menos que dar. Creemos que casi con toda seguridada lo que nos queda por darle son buenas noticias", aseveraba.