Villar Mir, a un minoritario: "Si lo suyo vale un 95% menos, lo mío también"

La junta general de accionistas de OHL, celebrada este martes, no ha sido nada fácil para la cúpula de la constructora. Los minoritarios han vuelto a alzar su voz contra el consejo de administración de la participada de Grupo Villar Mir y han afeado las históricas pérdidas de más de 1.500 millones de euros cosechadas durante el ejercicio de 2018. Al mismo tiempo, han tildado de "tsunami" la cotización en bolsa de la constructora. Es precisamente de esto último de lo que más se quejan los propietarios de pequeños paquetes de títulos: "Mis acciones a día de hoy valen un 95% menos que cuando invertí en la empresa. Menudo pelotazo he pegado", señalaba José Antonio del Barrio, uno de los integrantes de este colectivo. Y Juan Villar Mir ha respondido con cierta sorna: "José Antonio, si lo suyo vale un 95% menos, le puedo asegurar que lo nuestro también".

La diferencia entre unos y otros parece clara. Villar Mir se embolsó durante el 2018 más de 220 millones de euros entre netos entre ventas, dividendos y cierres de operaciones. La venta de su 12% en OHL le reportó cerca de 100 millones de euros a GVM, a los que habría que sumar otros 50 millones por Canalejas y 53 millones gracias a un dividendo de 34 céntimos por título de la constructora.

Durante la segunda parte de la junta, una vez terminadas las intervenciones del presidente y consejero delegado, Juan Villar Mir, relajaba el tono utilizado hasta el momento y tuteaba, incluso llamando por su nombre, a los accionistas minoritarios que habían tomado la palabra. "Ya sé que ese discurso no le vale, lo hemos comentado en algún ascensor", le decía al accionista que mostraba su cabreo por la cotización en bolsa y justificaba la situación diciendo que "hemos pasado una época malísima, pero lo hemos pasado, que no es poco".

Otro de los minoritarios, Juan José Sosa, también rondaba la misma idea. "Han dejado la compañía en el inframundo bursátil. Todo el caso Lezo, los 'legacy', la venta de Concesiones...", señalaba y continuaba diciendo, "ustedes han llevado a la compañía a un 'tsunami' financiero". "Sigue diciendo que la posición de liquidez es muy buena. Faltaría más después de vender la joya de la corona", decía en alusión a la desinversión de la filial concesional.

La situación se volvía casi surrealista a la hora de votar los diferentes acuerdos que se proponían en la junta. "A ver José Juan, ¿estás de acuerdo o no?", le decía a uno de ellos mientras le buscaba en el patio de butacas. "Secretario, apunte a José Juan en contra", espetaba. "José Antonio, ¿dónde estás que no te veo?", le decía al otro minoritario.

Villar Mir se queda

En medio del discurso, Del Barrio también ha hablado de la posibilidad de que el Grupo Villar Mir -accionista mayoritario de la constructora- venda su participación. "Vengo a pedirle por favor", le decía al presidente de la entidad, "que el Grupo Villar Mir venda de una vez por todas ese 34% de acciones cuanto antes y se vaya. De verdad, sin rencores, no hagan ustedes más daño a OHL", pedía.

"Con sus opiniones, justificadas o no, han influido negativamente en los accionistas minoritarios que después de la ampliación de capital y con el paso de los años ya no vamos a poder nunca recuperar nuestro dinero. Necesitamos aquí, en esta empresa, gente nueva que mire hacia adelante y no tenga el lastre que tienen la mayoría de ustedes", les decía al resto del consejo de administración.

Pero la respuesta de Juan Villar Mir no fue la que esperaban y más después de que se hiciera público el encargo a Societé Generale para filtrar las ofertas que les iban llegando por su participación en la constructora. "Hombre, que nos vayamos José Antonio...", decía volviendo al tono casi familiar. "Yo entiendo su deseo, entre comillas, de echarnos y de pensar que casi cualquier otro accionista de control igual pudiese hacerlo mejor en OHL", señalaba.

"Pero en esa cuestión no estoy de acuerdo. Me permite discrepar de esa reflexión, pero nosotros llevamos en OHL muchos años. Hemos pasado por una racha mala y lo digo en términos de participio perfecto, y estoy muy convencido de que solo nos quedan cosas buenas", continuaba diciendo y dejaba entrever que la 'estrategia' de contratar a SG para filtrar las ofertas era solo eso, un gesto.

También hubo palabras para el CEO

Ya la última reunión con los accionistas -el pasado mes de junio- había sido bastante movida, sobre todo por los rumores de cambio de CEO que en aquel momento sobrevolaban la constructora. Y así fue. Solo dos días después de la junta Fernández Gallar fue confirmado oficialmente como nuevo consejero delegado de la compañía con la salida de Juan Osuna. Para él también ha habido palabras de los minoritarios: "Señor José Antonio Fernández Gallar, CEO, de momento interino, a ver si con usted de verdad aciertan y no viene solo a cobrar un sueldo", le espetaba Del Barrio.

El minoritario recordaba que en solo cuatro años han pasado por la compañía cuatro consejeros delegados: Josep Piqué, Tomás García Madrid, Juan Osuna y, ahora, Fernández Gallar. "Se han gastado 2.000 millones de euros en saneamiento por sobrecostes en las obras, sueldos para el consejo, buenas indemnizaciones para los CEOs salientes", les reprochaba. "Osuna, el mejor pagado, cuando se va a su nueva empresa nos demanda por las obras inacabadas", recordaba en tono jocoso.

Ambas intervenciones han sido aplaudidas por el conjunto de un auditorio repleto de accionistas, en su mayoría de avanzada edad, que han perdido la mayor parte de sus inversiones. "A la prensa aquí presente les pediría que recojan estas inquietudes y las presentaran para que los lectores entendiesen de las penurias que estamos pasando en OHL", terminaban.