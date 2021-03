Comienza la ola de bajas en el Mobile: Nokia se suma a Ericsson y no acudirá

Comienza la ola de bajas. Ericsson movió ficha a comienzos de semana anunciando que no acudiría. Y ahora se suma su máximo rival, la nórdica Nokia, que acaba de asegurar que no tendrá presencia física en el recinto ferial y, por tanto, no trasladará a ningún trabajador a Barcelona el próximo mes de junio. "Dada la naturaleza internacional del evento y con el lanzamiento mundial de la vacuna aún en sus primeras fases, hemos tomado la decisión meditada de participar solo en el evento virtual", apuntan.

En el día de ayer, Nokia celebró el plan de seguridad de 18 medidas planteado por la GSMA, organizadora del evento, pero advirtió que estaban "evaluando la situación dando prioridad a la seguridad de nuestros empleados y clientes en nuestra planificación". Sólo 24 horas después, el fabricante de equipos de telecomunicaciones asegura que no tendrá presencia física. "La salud de nuestros empleados, clientes y socios es de suma importancia para nosotros", aseguran fuentes oficiales de Nokia en una declaración remitida este mismo miércoles.

La decisión se toma, según aseguran, después de "una cuidadosa consideración". Insisten en que si la GSMA está planificando una serie de actividades online, ellos podrían participar. "Esperamos trabajar con ellos para comprender cómo podemos participar", aseguran.

Al igual que en el caso de Ericsson, Nokia es uno de los grandes pesos pesados de la feria, con varios miles de metros cuadrados reservados para su propio expositor y con un peso específico en las diferentes mesas y debates. La compañía, como ha sucedido en esta ocasión, también fue de las que cancelaron su participación justo antes de que la GSMA decidiera suspenderla en febrero de 2020.

Las telecos mantiene silencio

Tal y como aseguraban varios directivos de grandes operadoras y compañías del sector, la probabilidad de que haya muchas más bajas en los próximos días o semanas -e, incluso, una cancelación o retraso de todo el evento- es muy elevada. Las grandes operadoras de telecomunicaciones, como pasó hace un año, mantienen un perfil bajo a la espera de acontecimientos, pues muchas de ellas ocupan un sillón en el consejo de la GSMA -entidad holding que engloba a las principales compañías del sector y de la que 'cuelga' GSMA Ltd, encargada de la celebración del evento-. El caso de Telefónica es el más paradigmático, pues ejerce de un 'anfitrión de facto' del evento en Barcelona.

Respecto al año 2020 hay algunas diferencias. Además de la situación epidemiológica, hay mucho más margen para no incurrir en gastos. Y desde las compañías deben decidir ya qué hacer con el objetivo de no hacer desembolsos para el diseño y construcción de los expositores o las reservas de hotel y de viajes de los miles de empleados que se movilizan de decenas de países del mundo. El pasado ejercicio pagaron no sólo los metros cuadrados del recinto ferial de Hospitalet de Llobregat, sino por toda esa infraestructura. La decisión voluntaria de no acudir impide, según la experiencia de la pasada edición, plantear reclamaciones económicas.

GSMA se mantiene en sus trece. Hay mucho dinero en juego: no sólo los 9,5 millones de euros del 'rescate' público que le lanzaron las administraciones públicas a través de la Fundación Mobile World Capital -que tendrá que devolver en caso de que no se celebre este año- sino todas las reservas de hotel, el suelo y las entradas, además de la retirada de algunos patrocinios. Desde la entidad insisten en que respetan la decisión de Ericsson y apuntan a que se adaptarán según sea necesario. "Las circunstancias globales siguen siendo dinámicas, por lo que debemos comportarnos en consecuencia", apunta una portavoz.