One Shot lanza un SOS a Cofides y se une a las hoteleras pendientes de un rescate

Los mecanismos de ayuda extraordinaria por parte del Estado a las empresas afectadas por el coronavirus ha despertado el interés de los grupos turísticos. En esta división, las hoteleras han sido las más activas en la búsqueda de un balón de oxígeno vital para sobrevivir a los cierres del primer estado de alarma y las posteriores limitaciones en los viajes. La SEPI (Ministerio de Hacienda) y Cofides (Industria) han recibido multitud de peticiones de ayuda en este sentido. La última en sumarse a esta lista es la cadena de hoteles boutique One Shot, según distintas fuentes consultadas por La Información.

Su petición, que todavía está por determinar pero no superará en ningún caso los 25 millones de euros, se une a la de otros grupos hoteleros que han llamado a la puerta de Cofides. Se trata de firmas como Garden Hotels, que ya ha recibido el visto bueno del comité técnico de inversiones, o distintos establecimientos hoteleros de la costa dorada en Cataluña, todavía pendientes de resolución. One Shot, por su parte, ya habría superado el rating de la agencia Inbonis, dando así el primer paso para entrar en la lista de compañías a la espera de un rescate por parte del Estado. No obstante, todavía no tiene asignado un asesor legal y otro financiero para analizar los pormenores del expediente.

Otras compañías hoteleras de mayor tamaño han pedido ayuda a través del fondo habilitado por la SEPI, dirigido en este caso a grandes empresas con necesidades que superan los 25 millones de euros. A la empresa dependiente de Hacienda han asistido Room Mate, Hesperia, Vincci, Silken y Blue Sea, entre otros. Todas ellas siguen a la espera de recibir el ok del consejo gestor y del Consejo de Ministros más de un año después de la creación del fondo para empresas estratégicas. Otras cadenas como Hotusa sí han podido desbloquear dicha ayuda.

Hoteles boutique

One Shot es una cadeana hotelera con vocación de explotar hoteles boutique y de diseño, principalmente en los núcleos urbanos de las grandes ciudades. A día de hoy, gestiona establecimientos en Madrid, Sevilla y San Sebastián. Su expansión le ha llevado a aterrizar en otros países como Portugal, donde abrió el pasado verano un establecimiento de 43 habitaciones en la ciudad de Oporto. La hoja de ruta de la compañía pasaba entonces por seguir con una nueva apertura en Barcelona, en un hotel ubicado en la calle Aragó junto al Paseo de Gracia.

One Shot nació en 2013 y cuenta actualmente con 10 establecimientos dentro y fuera de España

La compañía está participada por Enrique de Solís, conocido también por ser el hijo menor de Miguel Solís y Martínez Campos, marqués de la Motilla y Valencina, y Carmen Tello. En los últimos años, el joven de 31 años ha estado en el foco de los medios y ha sido reconocido por su trayectoria al ser nombrado uno de los empresarios jóvenes más influyentes del país por la revista Forbes. Además de De Solís, del capital participa su socio Luis de Felipe, quien ocupa el cargo de consejero delegado. Ambos fundaron la cadena en 2013 con sus dos primeros establecimientos en Madrid.

Aunque se desconoce el impacto exacto de la pandemia en One Shot, los datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) revelan que su sociedad cabecera Oikos Hotels SL se acogió a los créditos avalados por el ICO durante 2020 y 2021. También acudió el pasado mes de julio a la convocatoria de la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid para proteger a las empresas golpeadas por el coronavirus.

Nuevas normas de Cofides

El de One Shot es uno de los más de 20 expedientes que ahora mismo tiene el fondo del Ministerio de Industria sobre la mesa. A pesar de que en su nacimiento quedaron claros los requisitos de elegibilidad para beneficiarse de los fondos públicos, el Gobierno decidió el pasado mes de noviembre flexibilizar esta norma para poder recibir un mayor número de peticiones. Así, ya no será obligatorio acreditar ser una empresa solvente antes de la llegada de la pandemia ni tampoco presentar un volumen de negocio mínimo anual de 15 millones de euros.

En paralelo, desde Bruselas se ha extendido el calendario para prestar las ayudas de Estado a firmas afectadas por la crisis sanitaria. La Comisión Europea ha permitido que tanto Cofides como SEPI puedan desbloquear nuevas ayudas durante este 2022, concretamente hasta el final del próximo mes de junio. Hasta entonces, el último día para acogerse a este mecanismo era el pasado 31 de diciembre.