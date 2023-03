Opdenergy volverá al mercado en 2024 mientras 'engorda' la cartera de activos.

Opdenergy tiene un objetivo claro para este año: incorporar activos hasta sumar 1,8 gigavatios (GW) en operación para volver con fuerza al mercado el próximo ejercicio. La productora de energía renovable se centrará este curso en continuar con un crecimiento orgánico tras salir de pérdidas en 2022 (y conseguir un beneficio de 63 millones de euros) y en completar el traspaso de los activos fotovoltaicos vendidos a Bruc Energy.

El consejero delegado de la compañía, Luis Cid, asegura en una entrevista con La Información que la empresa no estudia ahora mismo operaciones adicionales a la acordada en 2021 con la del vehículo de inversión de Bruc Management. "Sí que contemplamos operaciones a partir de 2024 y en adelante para completar los proyectos en los que nos quedamos como un productor independiente de energía", apunta Cid, matizando que no está sobre la mesa una "gran operación corporativa" para ser absorbida por una 'utility' de las grandes.

"No nos han tocado a la puerta directamente y tampoco estamos en el mercado, solo vendiendo activos en este caso. No vamos a hacer una operación corporativa, entonces no hemos lanzado ningún proceso ni tenemos ese tipo de conversaciones", explica. El directivo subraya que la venta de activos es una alternativa para ganar que capital que "sigue siendo muy interesante", sobre todo en un mercado de renovables privado que se ha vuelto "muy atractivo" con un gran número de compradores buscando incrementar su potencia 'verde' instalada.

En concreto, Opdenergy espera poner en funcionamiento durante el segundo y tercer trimestre del año casi una decena de instalaciones en España. El 67% de los activos de la empresa se encuentra en Europa, con especial peso de España. Actualmente, cuenta con 30 plantas operativas en total, que suman 584 MW, 1.186MW en construcción (800MW en España, 260 MW en EE UU y 24 MW en Italia), así como otros 627 MW listos para construir, 'ready to build' en la jerga.

3 GW en operación en 2025

La energética aspira a tener 3 GW en operación en 2025 y cuenta con una cartera adicional de proyectos en diferentes fases de desarrollo de cerca de 12 GW que apoyan su estrategia de crecimiento. Desde su creación en 2005, ha desinvertido casi 2 GW, y para seguir creciendo, la firma cerró en julio del año pasado un acuerdo de financiación con BBVA y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para la construcción y puesta en marcha de una cartera solar fotovoltaica en España con una capacidad total instalada prevista de 605 MW.

También cerró con ING financiación 'verde' por 107 millones de euros para sumar otros 167 MW. Cid avanza que Opdenergy anunciará nuevos acuerdos con los bancos en las próximas semanas o meses (ha obtenido 1.500 millones d euros en total en financiación). Opdenergy presume de contar un "accionariado estable y el músculo financiero suficiente para llevar adelante su plan de negocio". Por otro lado, Cid tampoco descarta que la compañía, la única en España que salió a bolsa en 2022, llegue a nuevos mercados. Actualmente, está presente y tiene proyectos en cartera en cinco mercados de Europa (España, Italia, Reino Unido, Francia y Polonia), en Estados Unidos y en tres países de Latinoamérica (Chile, México y Colombia).

"Nos presentamos como un 'player' diversificado tanto geográficamente como tecnológicamente", destaca el consejero delegado de la firma. Opdenergy solo opera un parque eólico, llamado La Estrella y ubicado en la Región de O’Higgins, en Chile. Tiene una capacidad instalada de 50 MW y produce 100 gigavatios hora (GWh) al año, equivalentes al consumo eléctrico de más de 60.000 viviendas. La idea de Opdenergy es seguir creciendo en tecnología eólica junto con almacenamiento.

La entidad tiene acuerdos de compraventa de energía, los conocidos PPA ('Power Purchase Agreement'), que cubren entre el 60% y 70% de su producción. También ha obtenido la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable para un total de 1.146 MW renovables que se encuentran en fase de construcción y preconstrucción en España. Las plantas fotovoltaicas de la empresa se localizan en las provincias de Zamora, Ciudad Real, Zaragoza, Cuenca, Teruel y Badajoz. Opdenergy se ha marcado como objetivo el desarrollo de proyectos localizados estratégicamente para obtener el mayor rendimiento energético respetando el entorno en el que se ubican y apoyando a las economías locales.