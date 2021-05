Los dueños de OPDEnergy desvelan sus 'costuras judiciales' con su fallida OPV

De la misma forma en que subió, la espuma de la ola renovable en bolsa ha empezado a desinflarse. Tras el 'fiasco' de Ecoener, que empezó a cotizar el martes con un desplome de más del 15%, OPDEnergy pospuso ayer 'sine die' su estreno bursátil, en principio agendado para este viernes. El enfriamiento de la fiebre verde, que fuentes del sector explican por una visión demasiado optimista del apetito del mercado por el negocio de las energías limpias, supone un doble golpe para OPDEnergy. La cúpula del grupo navarro se vio obligada a revelar sus 'costuras judiciales' ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para cumplir con sus exigencias de transparencia antes de la futura -y ya frustrada- salida a bolsa.

Lo que comenzó como una carrera verde por conquistar la primera división bursátil suena a desbandada. Antes que el grupo navarro fue Capital Energy la que se postuló como la primera para dar el salto a bolsa, pero frenó en seco su intento antes incluso de enviar el folleto de la OPV al supervisor. La noticia saltó a principios de abril. A finales del mismo mes, el día 29, el organismo supervisor que pilota Rodrigo Buenaventura publicó los documentos relativos a la salida a bolsa de OPDEnergy. A diferencia de lo ocurrido con Capital Energy, los propietarios de OPDEnergy tuvieron que poner todas las cartas sobre la mesa de la CNMV, dejando al descubierto una investigación en curso contra dos de sus 'hombres fuertes' y otros tres conflictos pendientes de resolución.

El primer caso afecta a varios miembros del Consejo de Administración de la compañía: los consejeros dominicales Gustavo Carrero y Alejandro Chaves. Un ex accionista del grupo interpuso una demanda penal contra ambos y otros empleados de OPDE por los presuntos delitos de estafa, falsedad documental y administración desleal. El citado conflicto está asociado a la venta por parte de OPDE Sur de dos de sus plantas solares y a ciertas acciones que, presuntamente, indujeron a error al reclamante que aceptó un precio significativamente más bajo por la venta de sus acciones a la filial andaluza del grupo en el año 2016.

La renovable se vio obligada a dar parte de las principales causas legales y procedimientos administrativos acaecidos durante los doce meses anteriores a la publicación de su folleto de OPV. En suma, OPDEnergy dejó constancia de tres procesos más de los que, según la empresa, "no se espera un impacto material ni para la compañía ni para su negocio", aunque el grupo también admite que no pueden garantizar que estos frentes abiertos no dañarán su negocio, sus perspectivas, los resultados de sus operaciones, su situación financiera o los flujos de efectivo. OPDE no ha provisionado ninguna cantidad por estos conflictos.

OPDEnergy informó también a la CNMC de un pleito con una filial de Iberdrola, varias acciones judiciales en México y un conflicto de acceso con la lusa EDP

Entre los tres conflictos mencionados se incluye una demanda por importe de 3 millones y otra por 671.000 euros interpuestas por las filiales del grupo OpdeExtremadura, SL y Opde Sur, SA contra la empresa de distribución eléctrica del grupo Iberdrola, I-De Redes Eléctricas Inteligentes. En ambos casos, la energética navarra reclama determinados pagos que habrían efectuado ambas filiales en el ejercicio 2010 por obras de refuerzo en la subestación eléctrica de Almaraz (Extremadura). Además, el grupo tiene dos conflictos en México pendientes de resolución por las acciones judiciales planteadas por varios terratenientes nativos contra la sucursal mexicana de OPDE (Energía Solar de Poniente), debido a que ciertos terrenos se han visto afectados por uno sus proyectos.

Por último, OPDEnergy relata un conflicto de acceso que ha llegado hasta la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en relación al al nodo de la red de transporte conocido como 'La Serna 400 kV' (Navarra, España), propiedad de Red Eléctrica, que afecta a tres de los proyectos eólicos terrestres de OPDE y que actualmente se encuentran en desarrollo. El conflicto fue planteado por EDP Renovables España. Aunque el 8 de abril el organismo que pilota Cani Fernández desestimó la denuncia de la energética lusa, EDP aún tiene un plazo de dos meses para recurrir.

Las palabras de consuelo del presidente y CEO de Ecoener, Luis de Valdivia, quien trasladó su confianza en que el mercado "reconocerá el valor a medio plazo", no lograron frenar la estampida que avivó el batacazo del estreno bursátil de la compañía gallega. OPDEnergy pasó de fijar la horquilla de precios de su salida a Bolsa, un trámite que debía haber encarado este pasado miércoles, a posponer su debut, como mínimo, hasta después del verano. En el actual escenario, Acciona es la siguiente en mover ficha, de acuerdo con el calendario establecido previamente ante la CNMV. El grupo que preside José Manuel Entrecanales está ultimando la colocación de su filial renovable con la ayuda de un batallón de bancos, pero todavía no ha sido verificado por el supervisor encargado del mercado bursátil.