Opel plantea un ERE para 461 empleados en la planta de Figueruelas (Zaragoza)

Los sindicatos miran con atención a la última propuesta de Opel para renovar plantilla en Figueruelas (Zaragoza): un ERE para los 461 trabajadores nacidos en 1959. La dirección de PSA ha vuelto a poner sobre la mesa una opciónque ya valoró el año pasado y que se basa en un Expediente de Regulación de Empleo que afectaría a los empleados que tengan o cumplan a lo largo de 2020 los 61 años... aunque ha introducido algunas salvedades sobre los términos de 2019. En esta ocasión, la firma no ha incluido la posibilidad de hacer jubilaciones mediante contratos de relevo, algo que, ya han reclamado los sindicatos.

En declaraciones a 'Europa Press', la presidenta del comité de empresa, Sara Martín (UGT), ha compartido que la reunión de este lunes ha sido "un mero formalismo" para abrir la mesa de negociación del ERE: "La empresa lo que nos ha dicho es que va a afectar a 461 compañeros que cumplen a lo largo de este año 61 años".

La dirección de PSA ha sugerido que la salida de los trabajadores sea como mínimo a los 61 años y seis meses y como máximo 62. "No han hecho (la compañía) ningún planteamiento económico, no nos han aclarado si todos van a salir por ERE, por lo que todos los sindicatos hemos coincidido en que nos gustaría que se siguiera contando con el contrato de relevo... de momento no había ninguna respuesta", ha detallado Martín.

Por su parte, el representante de CC.OO. en la planta, Chema Fernando, ha agregado que la parte sindical ha advertido a la empresa de que las condiciones económicas "no pueden ser inferiores a las que ha habido en ERE anteriores". Ha insistido en que les gustaría que un porcentaje de estas personas que salen de la factoría lo hiciesen a través de un contrato de relevo.

Nuevo convenio en Madrid: flexibilidad y conciliación

El acuerdo sí ha llegado a Madrid. Los sindicatos han pactado para la firma del nuevo convenio colectivo de la fábrica de Madrid que recoge un "compromiso de empleo", según informó la empresa automovilística en un comunicado. PSA destacó que la firma de este acuerdo para el período 2020-2023 contó con una participación del 88% del comité de empresa (UGT, USO, CCP y CC.OO.) y resaltó que en este período se implementarán medidas de conciliación y se establece un compromiso de empleo "orientado a la perennización del centro industrial".

La empresa indicó que entre los puntos acordados se encuentra el establecimiento de un sistema de revisión salarial que mejora el poder adquisitivo de los trabajadores, así como de un dispositivo de retribución variable anual vinculado a objetivos. Igualmente, los trabajadores y la dirección de la compañía pactaron la instrumentalización de medidas de flexibilidad "acordes a la realidad industrial y de mercado" y también llevar a cabo una transformación fotovoltaica de este centro productivo.

En cuanto a medidas de conciliación, el documento contempla trabajo a distancia, así como un procedimiento de adaptación de jornada y horarios en relación a las situación personales y también la regulación del derecho a la desconexión digital. También se llevará a cabo la creación de un banco de tiempo solidario, alimentado por donaciones de horas de empresa y trabajadores para el uso solidario de la plantilla en situación de cuidado a asistencia a familiares.